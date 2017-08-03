وزير قطري : القطاع الخاص في قطر وتركيا لعب دورا حاسما في كسر الحصار

إزمير- الأناضول : قال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري، اليوم الخميس إن القطاع الخاص في قطر وتركيا لعب دورا حاسما في كسر الحصار غير القانوني المفروض على بلاده، من خلال توفير بدائل ذات جودة عالية للعديد من السلع الاستهلاكية.

وأعرب آل ثاني، في كلمة له في “لقاء العمل التركي القطري” التي تستضيفها ولاية إزمير التركية، عن شكره بلاده لتركيا شعبا وحكومة لموقفها الداعم لبلاده خلال الأزمة الراهنة.

وأضاف أن “المنتج التركي أثبت جدارته في السوق القطري لذا فإننا نتطلع من خلال هذا اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبحث سبل تيسير تدفق المنتجات والسلع التركية من جميع القطاعات، والدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية ناجحة، من شأنها ترسيخ مكانة اقتصاداتنا وتعزيز قدراتها على مواجهة أي تحديدات في المستقبل”.

وأشار إلى أن قطر وتركيا تربطهما علاقات متجذرة وأخوية فريدة في مختلف المجالات، وتنعكس على مستوى حجم العلاقات التجارية بينهما.

وتابع : “تعد هذه الفعالية فرصة متميزة للقطاع الخاص القطري التركي للاطلاع على المنتجات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين”.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية لاتهامها بـ “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وفي الـ 22 من الشهر نفسه، قدّمت الدول الأربعة لائحة من 13 مطلبا تتضمن إغلاق قناة الجزيرة، وهو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب “غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ”.