“الصهيونية أسست داعش”.. عبارة تقيل سياسيًّا دنماركيًّا من أصول تركية

كوبنهاغن – الأناضول : اضطر سياسي دنماركي من أصول تركية للاستقالة من عضوية حزبه بعد تعرضه لضغوط نتيجة كتابته على موقع فيسبوك أن الصهاينة هم من أسسوا تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي.

واضطر السياسي سيد أحمد أوزقان للاستقالة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بعد أن تعرض لانتقادات من أعضاء حزبه الذين طالبوه بالاستقالة.

وفي بيان كتبه للأناضول، قال أوزقان ،عضو المجلس المحلي لمدينة إيشوي القريبة من العاصمة كوبنهاغن والذي انتخب لمنصب نائب رئيس البلدية عام 2011، إن أعضاء الحزب الذي هو عضو فيه منذ 17عاما طالبوه بالاستقالة وبسحب ترشحه باسم الحزب للانتخابات البلدية المقبلة.

وأضاف أوزقان أنه وجد بعد هذه المطالبات أن إصراره على البقاء في الحزب لن يكون ملائما، لذلك استقال من عضوية الحزب، وسحب ترشحه باسم الحزب في الانتخابات البلدية المقبلة.

وكان أوزقان كتب في شهر يوليو/ تموز الماضي تعليقا على أحد المنشورات على موقع فيسبوك قال فيه إنه من الممكن أن يكون الصهاينة هم من أسسوا تنظيم “داعش” الإرهابي.

وفي حوار لاحق مع إذاعة محلية سُئل أوزقان إن كان بإمكانه إثبات ادعائه ذلك، فقال إنه لا يستطيع إثباته، إلا أنه قال إن المسلمين هم أكثر المتضررين من هجمات “داعش”.

وبعد انتشار الحوار الذي أجرته الإذاعة مع أوزقان، في وسائل الإعلام الدنماركية، طالب الحزب الديمقراطي الاجتماعي أوزقان بالاستقالة من عضويته.

كما انتقد رئيس بلدية إيشوي تصريحات أوزقان، وقال إن أفكاره لا تتناسب مع عضو في مجلس البلدية عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي.