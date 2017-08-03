مسؤول بريطاني يدعو مواطنيه لزيارة تونس “بكثافة”





تونس- (الأناضول): دعا كاتب الدولة البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستر بورت، المواطنين البريطانيين إلى زيارة تونس بكثافة، لدعم البلد.

وجاءت تصريحات بورت، خلال مؤتمر صحافي مشترك، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إثر اجتماعهما بمقر الخارجية التونسية.

يأتي ذلك بعد أيام من إلغاء السلطات البريطانية، تحذيرها لرعاياها من السفر إلى تونس، بينما أبقت على التحذير بخصوص السفر لبعض المناطق فقط.

وأكّد بورت، أن “هذا القرار كان نتيجة الجهد الكبير الذي بذلته الحكومة التونسية في المجال الأمني، وتوفير الحماية للسياح والمسافرين من خلال تأمين المطارات والموانئ والمناطق السياحية”. وأضاف : “أتطلع إلى رؤية أكبر عدد من البريطانيين يزورون تونس في الفترة المقبلة”.

وبيّن المسؤول البريطاني، أن “بلاده ستواصل دعم تونس والتعاون معها وخاصة على مستوى تبادل المعلومات في المجال الأمني”.

وأوضح أنه “بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي فإنها تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع تونس أكثر من ذي قبل”.

من جانبه، “أثنى وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، على رفع الحظر عن سفر البريطانيين إلى تونس″. معتبرًا أنه “سيُشجّع عددًا آخر من الدول لاتخاذ نفس الإجراء”.

وأبرز الجهيناوي أن “لقاءه مع كاتب الدولة البريطاني، تطرّق إلى سبل تعزيز التعاون في المجال الأمني بين البلدين ومواصلته وخاصة على مستوى المساعدة الفنية للجانب التونسي، كما تطرّق إلى آفاق التعاون في المجال الاقتصادي”.

وكانت بريطانيا قد أصدرت في يوليو/ تموز عام 2015، تحذيرًا لمواطنيها بعدم السفر إلى تونس وذلك عقب مقتل30 بريطانيًا في هجوم إرهابي على منتجع سياحي في محافظة سوسة في يونيو/حزيران من العام نفسه.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت كل من الدنمارك والنرويج وأيسلندا، عن قرار رفع تحذير رعاياها من السفر إلى تونس، بغرض السياحة.

يذكر أن دولًا أخرى، على غرار السويد وفنلندا وبلجيكا، كانت قد رفعت قرار التحذير من السفر إلى تونس منذ أشهر.

وبحسب إحصائيات للديوان التونسي للسياحة، فقد تراجع عدد السياح البريطانيين القادمين إلى تونس من 200 ألف سائح خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2015 إلى 15 ألفًا و500 سائح في نفس الفترة من عام 2016،إذ كان الانخفاض بنسبة 92.3 في المئة.