اجتماع مسؤولي الإعلام بالدول المحاصرة لقطر يدعو لـ”مواجهة خطاب الكراهية”

” الأناضول” : دعا مسؤولو الإعلام في الدول الأربع المحاصرة لقطر، الخميس، لـ”مواجهة خطاب الكراهية” الذي قالوا إن حكومة الدوحة “ترعاه”، رغم نفي الأخيرة لذلك.

جاء ذلك في بيان صادر عقب الاجتماع الذي عقد بمدينة جدة، غربي السعودية، بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مكرم محمد أحمد، ووزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، ووزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، علي بن محمد الرميحي، ووزير الدولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات، سلطان الجابر.

ووفق البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، فإن الاجتماع أكد على “أهمية استمرار التنسيق الإعلامي المشترك، لمواجهة التطرف والإرهاب، بشتى أنواعه، من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة”.

وناقش الاجتماع، بحسب البيان، “مجموعة من المقترحات (لم يعلنها) حول تعزيز العمل المشترك، بما يخدم الجهود الدولية في مكافحة التطرف والإرهاب في العالم، والعمل على محاربة خطاب قطر”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من دولة قطر، حول هذه الاتهامات، غير إن الدوحة اعتادت نفيها، منذ تفجر الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي.

وأوضح البيان أيضا أن الرياض “قامت، على مدى التاريخ، بدور عظيم في خدمة الحجاج ورعايتهم، وبذلت الجهود في تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة، لجميع المسلمين، وعلى الرفض القاطع للدعاوى الموجهة إلى تسييس الحج، والزج بهذه الشعيرة الدينية في خدمة أهداف سياسية مغرضة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، إن اجتماع جدة يأتي”في إطار التشاور المستمر حول أزمة قطر”.

ويعد اجتماع اليوم، الرابع حول الأزمة، بعد اجتماعين بالقاهرة، في شهر يوليو/تموز الماضي، أحدهما استخباراتي، والثاني لوزراء الخارجية، بخلاف اجتماع في المنامة لوزراء الخارجية قبل أيام.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما تنفيه الأخيرة.