يوم أصبح نيمار جزائريا!

لندن ـ”القدس العربي” :

يخطف النجم البرازيلي نيمار داسيلفا والصفقة القياسية المنتظرة لانتقاله من برشلونة إلى باريس سان جرمان العناوين هذه الأيام، لكن قبل سبع سنوات كان عنوان آخر، قد يبدو”غريبا عجيبا” الآن، هو من يتصدر بعض الصحف الجزائرية ووسائل الإعلام العربية ..العنوان حينها كان يقول إن “نيمار داسيلفا جزائري” لأن والده أصوله جزائرية، وأنه يحق له بالتالي الحصول على الجنسية الجزائرية، واللعب للمنتخب الجزائري لكرة القدم، الذي سيشارك في كأس العالم 2010 بجنوب افريقيا حينها.

انتشرت “الشائعة” حينها كالنار في الهشيم، وكانت الرواية تقول إن اللاعب الشاب المتألق في نادي “سانطوس″ البرازيلي، آنذاك، مرشح للعب في المنتخب الجزائري وأن المدرب رابح سعدان سيسعى لضمه.

وذهبت الرواية أبعد من ذلك مثلما ذكرت صحيفة “الهداف” الجزائرية في آذار/مارس من سنة 2010، التي قالت “إن والد نيمار حاول إقناعه بالالتحاق بالمنتخب الجزائري..وإن نيمار كان بدوره مهتما بالانضمام للمنتخب الجزائري الفترة ، لكن المنتخب البرازيلي كان أكثر إغراءً”.

وقد أثارت تلك الشائعة تعليقات ساخرة وتصاميم ألّبَست نيمار قميص المنتخب الجزائري وأدخلت فيها تعليقات من ميسي وغيرها من الدعابات المازحة.

المفارقة أن صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية نشرت العام الماضي 2016 تقريرا ساخراً عن هذه الشائعة التي حوّلت “نيمار إلى جزائري”، لكن الكثير من وسائل الإعلام العربية، أخذت التقرير محمل الجد وربما أساءت ترجمته وعادت مرة أخرى للحديث “عن نيمار ذي الأصول الجزائرية و العربية”!.