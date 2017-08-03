هل يُخطط مورينيو للتخلص من مهاجمه الفرنسي؟

“القدس العربي” : استبعد المدير الفني لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، فكرة بيع أو إعارة مهاجمه الفرنسي الشاب أنتوني مارسيال، وذلك ردًا على التقارير التي ربطت مستقبل الأخير خارج أسود مسرح الأحلام، وتحديدًا بنادي الإنتر الإيطالي. وزعمت بعض الصحف في إنكلترا وإيطاليا أن “سبيشال وان”، ينوي إستخدام أغلى مهاجم شاب في التاريخ ضمن صفقة جناح الإنتر إيفان بيريستش، بترك الأول يستكمل الموسم الجديد مع أفاعي سان سيرو، مقابل ذهاب الدولي الكرواتي إلى أولد ترافورد بعقد دائم، بالإضافة إلى رسوم الصفقة.

إلا أن المدرب البرتغالي نفى صحة تلك الأنباء، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الصحفيين اليوم “كل لاعب في القائمة له دور في الخطة، ونحن لا نُفكر في بيع أحد، بل نبحث عن خيارات أخرى لأن لدينا لاعبين مهمين تعرضوا لإصابات طويلة الأمد”. “أغلب لاعبينا المصابين، سيعودون مع بداية العام الجديد، لذلك أقول دائمًا أننا بحاجة لخيارات جديدة، والمهم أن يكون لدينا لاعبين مختلفين، وبالنسة للوكاكو، مارسيال وراشفورد، فهم نوعية مختلفة ونحن بحاجة للجميع″.

وكان مارسيال قد جاء إلى مانشستر يونايتد الصيف قبل الماضي قادمًا من موناكو مقابل رسوم بلغت حوالي 50 مليون يورو، وفي موسمه الأول سجل 11 هدفًا من مشاركته في 31 مباراة في الدوري، لكنه مكتفيا بتسجيل أربعة فقط في موسمه الثاني.