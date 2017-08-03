السجن 3 سنوات لـ50 شرطيا مصريا في قضية إضراب عن العمل

القاهرة- (الأناضول): عاقبت محكمة مصرية، اليوم الخميس، 50 شرطيًا، بمحافظة جنوب سيناء، في شمال شرق مصر، بالسجن 3 سنوات والعزل من الخدمة؛ لإدانتهم بـ”الإضراب عن العمل”.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن “محكمة جنايات جنوب سيناء، قضت في جلستها، بمعاقبة 50 أمين شرطة، وهي رتبة أقل من ضابط، بمديرية أمن جنوب سيناء، في قضيتين؛ لإدانتهم بالإضراب عن العمل”.

وأوضح المصدر أن المحكمة قد عاقبت المتهمين حضوريًا، بالسجن لمدة 3 سنوات، والعزل من الوظيفة، وإلزامهم بغرامات مالية تصل لـ6آلاف جنيه مصري، أي أقل من 300 دولار أميركي. وتعد الأحكام الصادرة اليوم أولية، قابلة للطعن، وفق القانون المصري.

وتعود أحداث القضيتين إلى يومي 9 و10 يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما أضرب عن العمل 50 من أمناء وأفراد الشرطة، بمدينة شرم الشيخ السياحية، بجنوب سيناء، احتجاجًا منهم على صدور قرار من وزارة الداخلية بتخفيض أيام الإجازات.

ووجهت النيابة العامة، للمضربين، اتهامات من بينها “الإضراب عن العمل، والتحريض على الإضراب، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف ضد ضباط الشرطة وقوات الأمن”.

من جهتهم، أنكر المتهمون، جميع الاتهامات الموجهة إليهم، مطالبين بتطبيق لوائح العمل بوزارة الداخلية.

وكان القرار الوزاري الذي اعترض عليه رجال الشرطة، يوصي بالعمل 20 يومًا وإجازة 10 أيام، بدلا من 15 يومًا ومثلها راحة، وفق ما كان معمولا به حتى وقت قريب، بالنسبة لأمناء الشرطة.