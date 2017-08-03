” بي ان سبورت” تنفرد ببث مباريات الدوري الفرنسي

الدوحة “القدس العربي” – إسماعيل طلاي

أعلن مجمع ” بي ان سبورت” عن إستمرار بث قنواته للدوري الفرنسي الذي يعود بمنافسات حامية مع إنطلاق الموسم الجديد، بإستضافة نادي موناكو نادي تولوز الجمعة 4 أغسطس/ آب في الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة على إستاد لويس الثاني في موناكو، فرنسا وتنفرد قنوات ” بي ان سبورت” بنقل الحدث وإطلاع محبي الكرة المستديرة على كل التغييرات والأحداث في الدوري الفرنسي مباشرة وحصرياً على قناة ” بي ان سبورب أتش دي 6″ والتي ستؤمن تغطية مكثفة تبدأ قبل إنطلاق الدوري وتتابع جميع المباريات والنتائج وتنقل التحليلات من الأستديو مع ضيوف خبراء ومعلقين لامعين في عالم كرة القدم على مدى 38 أسبوعا.

كما توفر قناة ” بي ان سبورت” باللغة الفرنسية باقات منوعة من القنوات لمشاهدة الدوري والتي تنقل الحدث الأكثر حماساً في فرنسا في هذه الفترة. فبالإضافة إلى النقل المباشر والحصري للدوري الفرنسي تقدم باقة “إيليت” اشتراكاً مجانياً في خدمة “كوناكت” التي تتيح للمشاهدين متابعة المباريات وما فاتهم من الدوري في أي زمان ومكان. وتتضمن باقة “إيليت” 90 قناة رياضية وترفيهية ورصيد إضافي بقيمة 20 دولار لمشاهدة أحدث الأفلام عبر خدمة ” بي ان سبورت للفيديو حسب الطلب”.

كما تتيح “بي ان سبورت لجميع المشجعين التفاعل والمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي” تويتر” و”فيسبوك” و”انستغرام”. هذا وستقوم ” بي ان كوناكت” ببث جميع المباريات مباشرة وحصرياً من الدوري الفرنسي وغيرها من منافسات كرة القدم العريقة كالدوري الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

وقد شهد الموسم الماضي من الدوري الفرنسي لكرة القدم نجاحاً تاريخياً لنادي موناكو الذي رفع الكأس بقيادة مدربه ليوناردو جارديم للمرة الأولى منذ 17 عاماً. والجميع يترقب الآن انجازات موناكو بعد مغادرة أهم اللاعبين في صفوفه كبيرناردو سيلفا وبنجامين مندي وتييمو باكايوكو دفعة واحدة في حين يبقى مصيرالنجم الشاب كيليان مبابي غير واضح.

“نيمار” يستقطب الأضواء إلى الدوري الفرنسي

ويكتسب الدوري الفرنسي متعة خاصة مع إنضمام الظاهرة الكروية البرازيلية “نيمار” إلى صفوف نادي “باريس سان جيرمان”؛ الأمر الذي من شأنه أن يستقطب ملايين من عشاق كرة القدم للإستمتاع بفنيات ومهارات اللاعب البرازيلي، مع ترقب ما سيفعله الساحر في بطولة الأمم الأوروبية. وبدا واضحا أن “نيمار” نجح في إستقطاب السياسيين أيضا، حيث لم يخف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرحته بهذا الإنتقال, والذي قال الخميس إن الإنتقال المتوقع للنجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني الى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جرمان، “خبرا جيدا”.ورأى ماكرون خلال تواجده في منطقة ايفلين حيث يزور مركزا ترفيهيا للاطفال خارج باريس، أن انتقال نيمار “يضيف جاذبية (الى الدوري الفرنسي). نعم، إنها اخبار جيدة”. كما هنأ ماكرون الرئيس القطري لنادي سان جرمان ناصر الخليفي الذي كان متواجدا في الحدث ذاته، قائلا له “تهانينا، أعتقد أننا سمعنا اخبارا جيدة” في اشارة منه الى الإقتراب من حسم صفقة نيمار مقابل 222 مليون يورو، وهو قيمة البند الجزائي الموجود في عقد اللاعب البرازيلي.