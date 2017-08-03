رابطة الدوري الفرنسي تستنكر عرقلة صفقة نيمار!‎

“القدس العربي” : سجلت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، إعتراضها بشكل واضح وصريح، على ما حدث ظهر اليوم الخميس، برفض رابطة الدوري الإسباني، تسلم قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار، لإتمام انتقاله إلى باريس سان جيرمان. وكانت اللجنة المُكلفة من قبل رئيس النادي الباريسي قد وصلت إلى مقر رابطة الليغا صباح اليوم، لتسديد مستحقات قيمة فسخ الساحر البرازيلي مع ناديه برشلونة، والتي تُقدر بنحو 225 مليون يورو، إلا أن تعنت المسؤولين الإسبان، حال دون إتمام الصفقة.

وأشار المتحدث باسم رابطة الليغا، أن اللوائح في كرة القدم الإسبانية، تفرض على اللاعب نفسه، إيداع مبلغ فسخ عقده في حساب الرابطة، وليس ناديه الجديد، ما تسبب في عرقلة الصفقة، قبل أن يأتي الدور على رئيس الرابطة الإسباني خافيير تيباس، ليصف وصيف الليغا 1، بالنادي المُخالف للأعراف والقوانين. وردًا على أحداث الظهيرة، نشر حساب رابطة الدوري الفرنسي هذا البيان “لا نفهم سبب رفض رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني تسلم قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب نيمار”.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن ممثلي نيمار توجهوا قبل قليل إلى مقر الرابطة في العاصمة مدريد، في محاولة أخرى لتسديد قيمة الشرط الجزائي، على أمل إنهاء الأزمة قبل صباح اليوم الجديد.