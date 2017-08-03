لبنان يشدد على معالجة مضمون مذكرة كويتية عن تورط “حزب الله” مع خلية إرهابية

بيروت – د ب أ : شدد مجلس الوزراء اللبناني على معالجة مضمون مذكرة كويتية، كان تلقاها لبنان حول تورط “حزب الله” مع خلية إرهابية كويتية.

وأكد المجلس في جلسته اليوم الخميس″ على متانة العلاقات اللبنانية – الكويتية منذ عشرات السنوات، والدور الذي لعبته الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، في مساعدة لبنان واللبنانيين وتقديم كل انواع الدعم، لا سيما في الظروف الصعبة التي كان يمر بها لبنان”.

وشدد المجلس الوزراء على “معالجة مضمون هذه المذكرة وجلاء ملابساته وكافة المعطيات المتعلقة به وذلك انطلاقا من الحرص على مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين”.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد تلقت رسالة قبل نحو أسبوعين من وزارة الخارجية الكويتية على خلفية حكم المحكمة الكويتية الذي ثبت فيه مشاركة ” حزب الله ” في التخابر والتمويل وتقديم الأسلحة لخلية “العبدلي” الإرهابية.