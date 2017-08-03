82 نائباً أردنياً يوقعون مذكرة تُطالب بطرد السفيرة الإسرائيلية

عمان- (الأناضول): وقّع 82 نائباً أردنياً (من أصل 130 نائب في الغرفة الأولى للبرلمان) على مذكرة تُطالب بطرد سفيرة تل أبيب من البلاد، على خلفية الحادثة التي أدت إلى مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس إسرائيلي في عمان، قبل نحو 10 أيام.

وقال النائب تامر بينو (متبني المذكرة) أن “عدد من وقع على المذكرة هو 78 نائباً، لكن هناك 4 نواب آخرين وقعوا مذكرة أخرى لإضافتهم عليها، ليصبح عدد الموقعين 82″.

وأضاف أن “المذكرة جرى توقيعها بعد يومين من حادثة السفارة التي أدت إلى مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس إسرائيلي، وتم تسليمها لرئاسة المجلس، أول أمس″.

ولفت النائب الأردني أن “المذكرة تُطالب بسحب السفير الأردني من تل أبيب، وطرد السفيرة الإسرائيلية من البلاد”.

وأوضح أنه “يجب على الحكومة الأردنية أن تأخذ الموضوع بجدية، وخلاف ذلك فإنه يتوجب على النواب اتخاذ ردة فعل مناسبة”.

كما بين بينو، أنه “من المفترض أن تصل المذكرة للحكومة في بحر الأسبوع المقبل، للرد عليها وإبداء وجهة النظر فيها”.

وثارت مشاعر الأردنيين خلال الأسبوعين الماضيين بعد وضع إسرائيل بوابات على مداخل المسجد الأقصى وقتل حارس أمن في السفارة الإسرائيلية لدى عمان، مواطنين أردنيين اثنين فيما قالت السلطات الأردنية إنه خلاف شخصي.

وتشهد العلاقات الأردنية الإسرائيلية توتراً غير مسبوق، عقب القيود التي فرضتها تل أبيب على المقدسات الإسلامية الخاضعة للوصاية الأردنية، فضلاً عن حادثة السفارة الإسرائيلية لدى عمان.