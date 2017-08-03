الصين : نقدر تصريحات تيلرسون بعدم سعي بلاده لتغيير نظام كوريا الشمالية

“وكالات” : أعرب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الخميس، عن تقدير بلاده تصريحات نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، حيال عدم سعي واشنطن لتغيير النظام في كوريا الشمالية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده “وانغ” في العاصمة بكين، تطرق فيها لتصريحات تيلرسون الأخيرة حيال كوريا الشمالية.

وأوضح الوزير الصيني، أن تيلرسون شدد مرة أخرى على مبادئ إدارة واشنطن المتعلقة بكوريا الشمالية.

وأعرب “وانغ” عن أمله في تطبيق الولايات المتحدة مبادئها بشكل فعال وملموس ضمن حركة سياسية تهدف للخروج بنتائج.

وأكد أن أمن شبه الجزيرة الكورية أولوية بالنسبة للصين، داعيا إلى الحوار المتساوي بين الأطراف.

وجدد أن بكين ما تزال مصرة على مبدأ تطهير شبه الجزيرة من الأسلحة النووية، وإرساء السلام والاستقرار فيها، عبر الحوار والمفاوضات.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال أول أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي له، أن بلاده لا تسعى لتغيير النظام أو إسقاطه في كوريا الشمالية.

فرنسا تطلب من الامم المتحدة فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ

من جانب آخر دعت فرنسا مجلس الامن الدولي الخميس الى فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية خلال الأيام القليلة المقبلة مع احراز تقدم في المفاوضات على فرض تلك العقوبات.

وبدأت الولايات المتحدة قبل شهر محادثات مع الصين حول مسودة قرار دولي جديد يفرض عقوبات على كوريا الشمالية بعد اطلاقها أول صاروخ بالستي عابر للقارات في الرابع من يوليو/تموز.

وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرانسوا ديلاتر للصحافيين ان فرنسا “تود أن ترى قرارا يفرض عقوبات قوية وإضافية (على كوريا الشمالية) خلال الأيام القليلة المقبلة”، مضيفا أنه “يتم التفاوض على مسودة القرار الان ونحرز تقدما”.

وتحدث السفير البريطاني ماثيو رايكروفت كذلك عن احراز تقدم في المفاوضات حول العقوبات الجديدة التي تهدف الى الضغط على كوريا الشمالية لانهاء برامجها العسكرية.

وتقول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أن مساعي كوريا الشمالية لتطوير قدرات انتاج صواريخ بالستية عابرة للقارات تمثل تهديدا عالميا يجب التصدي له بسرعة.

وقال رايكروفت أن “على مجلس الامن الدولي الاستجابة بسرعة وبشكل حاسم لاقتراح فرض عقوبات جديدة، وآمل أن يحدث ذلك في وقت قريب”.

واقترحت الولايات المتحدة أن تشمل العقوبات قطع امدادات كوريا الشمالية من النفط، وحظر استضافة عمال من كوريا الشمالية وفرض قيود جوية وبحرية جديدة.

إلا أن روسيا قالت أن فرض عقوبات جديدة يجب أن لا يفاقم الازمة الانسانية في كوريا الشمالية. ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون بنظيره الصيني وانغ يي خلال عطلة نهاية الاسبوع على هامش اجتماع وزاري لمجموعة آسيان لدول جنوب شرق أسيا في مانيلا.

ورغم أنه لم يتم رفع مسودة قرار رسميا بعد بخصوص كوريا الشمالية الى مجلس الامن، إلا أن التوصل الى اتفاق بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، من شأنه أن يمهد الطريق للتصويت بسرعة على قرار العقوبات.

فرض المجلس ست مجموعات من العقوبات الدولية على كوريا الشمالية منذ اول تجربة نووية لها في 2006، ومن بين قراراته اثنان صدرا العام الماضي شددا العقوبات بشكل كبير.