العراق يستعيد 131 مليون دولار كانت محتجزة لدى الأمم المتحدة

أربيل- (الأناضول): أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، استعادة 131 مليون دولار تعود للنظام العراقي السابق، الذي كان يترأسه صدام حسين، كانت محتجزة من جانب الأمم المتحدة، وفق برنامج “النفط مقابل الغذاء والدواء”.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد جمال في بيان “استعدنا الأموال العراقية المحتجزة لدى الأمم المتحدة، البالغة قيمتها 131 مليون دولار، إضافة إلى فوائدها لمدة 6 سنوات”.

وأضاف جمال، أن “العراق تمكن من استعادة تلك الأموال، بعد جولتي مفاوضات مع سكرتارية الأمم المتحدة، بخصوص استكمال العراق للالتزامات المتعلقة بخروجه من طائلة الفصل السابع″.

واحتجزت تلك الأموال، بعد أن فرض المجتمع الدولي الوصاية على العراق، بموجب الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي، بعد غزو العراق للكويت مطلع تسعينات القرن الماضي.

وبرنامج “النفط مقابل الغذاء” هو برنامج الأمم المتحدة الصادر بموجب قرار لمجلس الأمن، بموجبه سمح للعراق إبان نظام صدام حسين، بتصدير جزء محدد من النفط، ليستفيد من عائداته في شراء الاحتياجات الإنسانية لشعبه، تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بعد فرض الحصار على البلاد.