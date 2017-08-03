وفاة الممثل البريطاني روبرت هاردي “وزير السحرة” في “هاري بوتر”

لندن – أ ف ب : توفي الممثل البريطاني روبرت هاردي عن 91 عاما الخميس وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية نقلا عن عائلته.

شارك هاردي في عدد كبير من الأعمال المسرحية والمسلسلات التلفزيونية والأفلام وعرفه جيل الشباب في دور “وزير السحرة” في سلسلة “هاري بوتر”.

وقالت عائلته في بيان “نعلن بكثير من الأسى وفاة روبرت هاردي بعد حياة مهنية حافلة امتدت لأكثر من سبعين عاما في المسرح والتلفزيون والسينما”، ولم يوضح البيان سبب الوفاة.

ولد هاردي عام 1925 وهو حائز على وسام الامبراطورية البريطانية واشتهر خصوصا بدوره في فيلم “الجاسوس الذي جاء من البرد” عام 1965 و”العاطفة والعقل” (سنس اند سنسيبيليتي) عام 1995. وجسد دور كورنيليوس فادج في أربعة من أفلام سلسلة هاري بوتر الثمانية.