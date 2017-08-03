وزير الاقتصاد القطري: كسرنا الحصار خلال ساعات بفضل الخطط الإستباقية

الدوحة “القدس العربي” - إسماعيل طلاي:

أكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري أن الأزمة الراهنة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة ترسيخ مكانة دولة قطر على خريطة الإقتصاد العالمي وتحقيق إستقلالها وأمنها الاقتصادي، مشيرا إلى أن قطر تمكنت في ظل التوجيهات السديدة للقيادة من كسر الحصار في غضون ساعات من خلال عبر تفعيل الاستراتيجية والخطط الإستباقية التي وضعتها قيادة الدوله منذ سنوات طويلة، بهدف التصدي لمواجهة أية أزمات محلية أو عالمية، مستندة في ذلك إلى تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص، من خلال زيادة المنتج المحلي وفتح قنوات جديدة مع مختلف قطر التجاريين حول العالم.

وقال الوزير خلال إفتتاح أعمال البرنامج المعد للوفد القطري بمدينة إزمير التركية التي بدأت اليوم، بحضور نهات زيبكجي وزير الاقتصاد بجمهورية تركيا، ونخبة هامة من ممثلي القطاع الخاص من البلدين، أن الاقتصاد القطري أثبت قوته وصموده أمام العديد من التحديات الاقتصادية العالمية التي امتدت آثارها لكبرى إقتصاديات الدول المتقدمة.

ونوه إلى أن بلاده نجحت في المحافظة على إستمرار تدفق المنتجات إلى السوق المحلي وبنفس الوتيرة التي ضمنت عدم حدوث نقص في أي من السلع الاستهلاكية أوالمنتجات الأخرى، لافتا في هذا الصدد، إلى أن الموارد الطبيعية الضخمة للدولة التي بُنيت على إيرادات صادرات الغاز الطبيعي، أدت دوراً مهماً في دعم قوة الإقتصاد القطري ومساعدته على الصمود أمام الإجراءات التعسفية التي إتخذتها دول الحصار، حيث تعد هذه الممارسات خرقاً وإنتهاكاً صريحاً لكافة القوانين والإتفاقيات والأعراف الدولية.وأوضح أن قطر حريصة على إستمرارية تعاملاتها التجارية مع أهم شركائها التجاريين ومع كافة دولة العالم، مؤكدا أن الإقتصاد القطري لن يتأثر بالإجراءات غير القانونية التي اتخذتها 4 دول فقط على الصعيد التجاري.

وأشار إلى أن دولة قطر تمكنت من التغلب على مختلف تحديات حركة التصدير وحركة الموانئ والمطارات وحافظت على إستمرارية تطور ونمو كافة القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أنقطر تعد من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

دور حيوي لميناء ومطار الدوحة في مواجهة الإغلاق التعسفي للمنافذ

ولفت وزير الإقتصاد والتجارة القطري إلى الدور المهم الذي أداه ميناء حمد الدولي في تنشيط حركة الواردات وتوفير البدائل من السلع عقب الإغلاق التعسفي للمنفذ البري الوحيد للدولة، موضحاً أن هذا المشروع يعد أحد أهم وأكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ونجح في إستحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الإستراتيجية حول العالم، مضيفاً أن مطار حمد الدولي ساهم بدوره في المحافظة على إستمرارية حركة الركاب والشحن بوتيرة طبيعية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.

مؤشرات إيجابية لإقتصاد قوي

وشدد على أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها قطر ساهمت في تعزيز مكانة إقتصادها في مختلف التقارير الدولية، حيث احتلت المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للإقتصاد الكلي والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي والثامنة عشرة في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016، وذلك فضلا عن أن صندوق قطر السيادي يتبوأ بدوره المركز 14 عالميا، حيث تمتلك الدولة أصولا بقيمة 335 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم.

547 مليون دولار مبادلات حلال النصف الأول من2017

وسلط الوزير القطري الضوء على مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، مبيّنا أن مساهمة القطاعات غير النفطية تشكل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإسمي في العام 2016، وأن الإقتصاد القطري يوفر فرصا إستثمارية ضخمة ليس فقط في مجال الأمن الغذائي وإنما أيضا في القطاع اللوجستي والرياضي والسياحي والصحي.

وفي معرض حديثه عن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية تركيا، أكد أن البلدين تربطهما علاقات ثنائيّة وأخويّة فريدة ترسخت وتوطدت عبر عقود من الزمن وذلك في مختلف المجالات، موضحا أن هذه العلاقات انعكست إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي ملياري ريال بما يعادل 547 مليون دولار.

الدعم التركي إمتداد لعلاقات تاريخية

ولفت إلى أن موقف جمهورية تركيا الداعم لدولة قطر خلال الأزمة الراهنة، يعد إمتدادا لمسيرة العلاقات التاريخية العريقة التي تربط بين البلدين والتي تعمقت في ظل قيادة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كما أشاد بجهود القطاعين الخاص القطري والتركي في كسر الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر من خلال توفير بدائل ذات جودة عالية للعديد من السلع الإستهلاكية وغيرها، مؤكدا في هذا الصدد أن المنتج التركي أثبت جدارته في السوق القطري.

وأعرب في ختام كلمته، عن تطلعه للاستفادة من اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبحث سبل تيسير تدفق السلع التركية من جميع القطاعات والدخول في شراكات إستراتيجية واستثمارية ناجحة من شأنها أن ترسخ مكانة اقتصاد البلدين وتعزيز قدرتهما على مواجهة أية تحديات في المستقبل.

100 رجل أعمال قطري لبحث فرص الشراكة

هذا، وعقد على هامش إفتتاح البرنامج المعد للوفد القطري، لقاء ثنائيا بين الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ونهات زيبكجي وزير الاقتصاد التركي، جرى خلاله الحديث عن اتفاق ثنائي قطري تركي لزيادة تدفق التجارة والإستثمار، وتسهيل حركة التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما قام وزير الإقتصاد والتجارة بشرح موقف دولة قطر في منظمة التجارة العالمية والإجراء الذي اتخذته مؤخرا بتقديم شكوى رسمية إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضدّ دول الحصار ، لخرقها القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية، وخاصة القوانين المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، بالإضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة.

وشهد البرنامج المعد للوفد القطري، والذي حظي بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال من دولة قطر، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين لتأسيس مشروعات مشتركة سواء في تركيا أو في قطر، وأسفرت هذه الاجتماعات واللقاءات الثنائية عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم .

وبدوره، أكد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، خلال إفتتاح البرنامج المعد للوفد القطري بمدينة إزمير التركية استعداد الغرفة وحرصها على بناء علاقات وطيدة مع نظيراتها في تركيا، بما يفيد القطاع الخاص في البلدين، حيث ترتبط الغرفة باتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الغرف التركية، من بينها مذكرة تفاهم مع الاتحاد التركي للغرف التجارية وتبادل السلع، وأخرى مع غرفة اسطنبول.

وأكد الأحبابي حرص غرفة قطر على تعزيز الزيارات المتبادلة بين الجانبين القطري والتركي لبحث الفرص المتاحة في البلدين، وإمكانية عقد الشراكات التي يسعى إليها رجال الأعمال من الجانبينن مشيراً إلى أن الوفد القطري يضم مجموعة من الشركات القطرية المتخصصة في مجالات مواد البناء والتشييد، والمواد الغذائية، والصناعات البلاستيكية والورقية، والكهرباء، والأدوات، والأدوية الطبية، بما يتيح الفرصة أمام إبرام اتفاقيات تعاون بين الجانبين القطري والتركي، وبناء تحالفات بين رجال الأعمال للقيام بمشروعات مشتركة خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والبناء والمقاولات. ولفت إلى أن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على توجيه إستثماراتهم إلى تركيا نظرا لما تتمتع به من مزايا جاذبة للاستثمار، فضلا عن العلاقات الوطيدة التي تجمع بينها ودولة قطر.