البحث عن شخصين مشتبه فيهما على خلفية انفجار مقهى للشيشة في ألمانيا

(د ب أ): تجري الشرطة الألمانية حاليا تحرياتها عن شخصين يشتبه في أنهما وراء حادث الانفجار، الذي وقع ليلة أمس بمقهى للشيشة في مدينة جيسن الألمانية، ما أدى إلى جرح 6 أشخاص ونشوب حريق في المبنى.

وقالت الشرطة والادعاء العام، اليوم الخميس، في جيسن بولاية هيسن وسط ألمانيا أن أفراد الشرطة يتحرون حاليا عن رجل في ال32 من بلدة أورينجن (ولاية بادن فيرتمبيرج) ورجل في ال23 من منطقة فيرنفالد بولاية هيسن.

وقال الادعاء العام إنه سيستصدر أمرا من محكمة الولاية بالقبض عليهما يوم غد الجمعة على خلفية الحادث، مشيرا إلى أن هناك شبهة قوية حاليا في ارتكابهما جريمتي محاولة قتل وإشعال حريق كبير.

وتشير المعلومات المتوافرة حتى الآن إلى أن الرجلين اقتحما ليلة أمس المبنى وأضرما النار فيه، ما أدى على الأرجح إلى اشتعال الحريق وتسبب في انفجار المبنى.

وأدى الحادث إلى جرح 6 أشخاص، جروح أحدهم خطيرة، كما تسبب الانفجار في خسائر مادية كبيرة بلغت مئات آلاف اليورو، بحسب الشرطة.

وذكرت الشرطة أن شهود عيان سمعوا ليلة أمس صوتا مدويا نجم عن الانفجار، مشيرة إلى أن النار اندلعت عقب الانفجار بأحد مقاهي الشيشة الكائن بمبنى يتضمن شققا سكنية ومكاتب عمل، وأن النار أضرت بشدة بالمنزل المجاور.

وأوضحت شرطة المدينة أن شارعين من شوارع المنطقة المحيطة تم إغلاقهما من أجل تيسير عمل سيارات الإطفاء.

وقالت الشرطة إن انهيارا جزئيا للمبنى يمكن أن يقع حاليا، مشيرة إلى أن المبنى لا يمكن دخوله مبدئيا في الوقت الراهن من أجل إتمام التحقيقات.