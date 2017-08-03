الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك يفضل ألا يدفن إلى جوار الملكة حال موتهما

كوبنهاجن – د ب أ : أعلن القصر الملكي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، اليوم الخميس، أن الأمير هنريك ويبلغ 83 عاما زوج ملكة الدنمارك التي تبلغ 77 عاما أبدى رغبته في ألا يدفن بعد موته إلى جوار زوجته الملكة.

وتنص التقاليد الملكية على دفن كل من الزوجين الملكيين في الدنمارك بكنيسة الكاتدرائية في روسكيلده.

وقام النحات الدنماركي بيورن نورجارد بإعداد نعش لهما.

وأبدت الملكة تفهما لقرار زوجها ،وفقا للبيان، الذي صدر عن القصر الملكي.

وأضاف البيان أنه لم يتضح بعد المكان الذي سوف يُدفن فيه الأمير هنريك، إلا أنه ليست لديه النية في أن يدفن في موطنه فرنسا.

وكان الأمير هنريك لم يخف حقيقة أنه لم يكن سعيدا بلقبه هذا، متمنيا لو كان ملكا.

أحال الأمير هنريك نفسه في 2016 إلى التقاعد، وتخلى عن جميع صلاحياته ولقبه “الزوج الأمير”.