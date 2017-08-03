مقتل 3 مواطنين في انهيار عقار بمصر

القاهرة- (رويترز): قالت وسائل إعلام رسمية في مصر إن 3 أشخاص توفوا بينهم طفلة تبلغ 9 سنوات، وأصيب 7 آخرون، اليوم الخميس، جراء انهيار عقار بمدينة المنصورة الواقعة بدلتا النيل.

وأضافت أن 3 من المصابين نقلوا إلى مستشفى للطوارئ بالمدينة الواقعة شمالي القاهرة فيما عولج المصابون الآخرون وهم من قوات الدفاع المدني بموقع الحادث إثر إصابتهم باختناقات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مسؤولة محلية قولها إن العقار، المؤلف من 5 طوابق، قديم ومتهالك، وصدر قرار بترميمه منذ 2003 ولكن لم ينفذ.

وتتكرر حادثة انهيار العقارات في مصر حيث توجد الكثير من المبان الآيلة للسقوط وسط تراخ في تطبيق معايير البناء في المباني الجديدة.