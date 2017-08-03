هل ارتبطت نبيلة عبيد فعلا بشاب يصغرها 30 سنة؟

القاهرة – القدس العربي

هيمنت الشائعات على الوسط الفني في القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية بشأن ارتباط الفنانة المعروفة نبيلة عبيد بشاب يصغرها 30 عاماً، حيث ترددت أنباء عن قيام الفنانة باستعدادات من أجل إقامة حفلة خطوبة رسمية للشاب الذي لم يرد اسمه في الشائعات.

لكن الفنانة المعروفة خرجت عن صمتها لتنفي صحة هذه الأنباء، حيث أكدت أنها لا أساس لها من الصحة، وعبرت عن اندهاشها من انتشار هذه الشائعة بهذه الصورة الكبيرة.

وعن أسباب عدم الإسراع في نفي هذه الشائعة، قالت في تصريحات صحافية: “أي أكذوبة تنتهي مع مرور الوقت.. وأرجو من أصحاب الشائعات أن يرحموني”.

وأضافت: “أنا مندهشة لما أسمعه، وبعدين هل هذا التوقيت العصيب الذي تمر مصر به حاليا يخلي حد يفكر في الزواج؟.. هذا الإرهاب والتدهور الاقتصادي لا يجعل أحدا يفكر في ارتباط”، وتمنت من جمهورها ألا يصدق شيئا لا يخرج من لسانها”.

يذكر أن نبيلة عبيد من مواليد 21 كانون ثاني/ يناير عام 1945 أي أنها تبلغ من العمر حاليا 72 عاما.