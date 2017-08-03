تمرينات مشتركة بين البحرية القطرية والتركية

الدوحة “القدس العربي” -إسماعيل طلاي

قام اللواء الركن بحري محمد بن ناصر المهندي قائد القوات البحرية الأميرية القطرية بزيارة للفرقاطة التركية “تي سي جي جوكوفا” التي تشارك في مناورات بحرية بين دولة قطر والجمهورية التركية . وذكرت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية أن الزيارة اشتملت على جولة مع قائد الفرقاطة التركية العقيد حسان ازيارت داخل الفرقاطة للاطلاع على إمكانياتها وما تتمتع به من تكنولوجيا متطورة وتسليح عال. وأوضحت المديرية أنه تم التنسيق بين قائد القوات البحرية الأميرية وقائد الفرقاطة التركية للاستعداد للقيام بالتمرينات المشتركة بين البحرية القطرية والبحرية التركية يومي 6-7 من أغسطس /اب الجاري كما جرى إستعراض مجالات التعاون بين البلدين في المجال العسكري وسبل تطويرها.

ويأتي هذا التمرين بناء على الإتفاقيات السابقة وفي إطار التعاون والتنسيق الثنائي والعسكري بين البلدين .