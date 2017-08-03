صحيفة: السعودية ستسمح للنساء بالبكيني على شواطئ البحر الأحمر

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن المملكة العربية السعودية سوف تكسر الضوابط الدينية الصارمة بخصوص النساء، وستسمح للسائحات بارتداء لباس البحر “البكيني” على شواطئ مختلطة ضمن خطة ولي العهد، محمد بن سلمان، لتطوير السياحة ورفد المملكة باقتصاد بديل لاقتصاد النفط.

وأطلق ابن سلمان “مشروع البحر الأحمر” كوجهة سياحية عالمية، ضمن “رؤية المملكة 2030″. وذكرت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية أن المشروع يتضمن إقامة منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه غربي المملكة.

وأشارت الصحيفة إلى نظام الوصاية على المرأة في السعودية، واشتراط طلب إذن أحد الأقارب الذكور من أجل تنفيذ كثير من المعاملات أبرزها مغادرة البلاد، أو الدراسة، والحصول على الخدمات الصحية، في الوقت الذي سيُصبح فيه متاحا للأجنبيات ارتداء الــ”بكيني” على شواطئ المملكة.

وتضيف الصحيفة إن هنالك دلائل ومؤشرات على انفتاح بطيء يجري على يد محمد بن سلمان مع رغبة في جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، وتنمية السياحة، وأصدر الملك سلمان مرسوما خفف فيه اشتراط وجود الولي الذكر لبعض المعاملات.

وفي صفحة “التايمز″ على “فيسبوك”، رفض كثير من المعلقين على الخبر فكرة التوجه إلى السعودية من أجل السياحة في بلد قالوا إنه لا يحترم الحد الأدنى من حقوق الإنسان.

وقالت إحدى المعلقات: “لا أفهم كيف سأنزل إلى البحر بالبكيني في بلد لا يحترم أدنى حقوق المرأة”.