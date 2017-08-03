مقتل المخطط للهجوم على مباراة كرة قدم بين إسرائيل وألبانيا في سوريا

واشنطن- (أ ف ب): أعلن مسؤول أمريكي، الخميس، أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة الجهاديين في سوريا تمكنت من قتل أحد مخططي الهجوم الذي كان يستهدف مباراة في كرة القدم للمنتخب الإسرائيلي العام الماضي في ألبانيا وتم إحباطه.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل راين ديلون ان لافدريم مهاجري قتل في 7 يونيو/حزيران في غارة قرب مدينة الميادين القريبة من دير الزور في شرق سوريا.

وأضاف أن “مهاجري الباني من كوسوفو نصّب نفسه زعيما على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الكوسوفيين”.

واتهمت السلطات الألبانية 4 أشخاص بالتخطيط لمهاجمة مباراة كرة قدم بين ألبانيا واسرائيل ضمن تصفيات كأس العالم في البانيا في نوفمبر/تشرين الأول الماضي.

وكان من المقرر أن تجري المباراة في بلدة شكودرا في شمال ألبانيا، لكنها نقلت إلى مدينة الباسان على بعد حوالى 45 كلم عن العاصمة تيرانا وأقيمت تحت حراسة أمنية مشددة.

وقال ديلون أن مهاجري كان “المقاتل الألباني الأبرز والأكثر تطرفا” في سوريا، والمسؤول عن نشر الأيديولوجيا الجهادية وتشجيع المقاتلين الأجانب على السفر إلى الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” بغرض تجنيدهم.

وقال ديلون للصحافيين عبر دائرة الفيديو من بغداد أن مهاجري “كان مسؤولا أيضا عن التخطيط لهجمات إرهابية عديدة تشمل المخطط الفاشل لتفجير قنبلة خلال مباراة كرة قدم بين ألبانيا واسرائيل عام 2016″.

وانتقل نحو 300 مقاتل من كوسوفو ذات الغالبية من الألبان المسلمين إلى سوريا والعراق للالتحاق بالتنظيمات الجهادية، رغم تعزيز السلطات هناك التشريعات الى حد ما لمكافحة الشبكات الإسلامية المتطرفة.

وأشار ديلون أيضا إلى أن 8 “رفاق” لمهاجري قتلوا معه في الغارة.