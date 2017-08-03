دول الخليج تتعهد بدعم طباعة الكتاب المدرسي في اليمن بـ10 ملايين دولار

صنعاء- (الأناضول): تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، بتقديم 10 ملايين دولار لدعم تمويل طباعة الكتاب المدرسي في اليمن، في ظل تردي العملية التعليمية في البلاد، بعد نحو عامين ونصف من الحرب.

وذكرت وكالة “سبأ” اليمنية الرسمية، أن التعهد جاء في الاجتماع الدوري لمكتب تنسيق المساعدات الخليجية لليمن، الذي عقد اليوم، في “مركز الملك سلمان للإغاثة” في العاصمة السعودية، الرياض.

وقال رئيس اللجنة الفنية للتعليم، في اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، عبده العديني “إن دعم تمويل طباعة الكتاب المدرسي، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه دول المجلس بدعم التنمية في اليمن”.

وأشار المسؤول اليمني إلى أن الدعم “سيكون له أثر إيجابيا في إسناد العملية التعليمية وتجاوز آثار الحرب، ومنع ميليشيا الحوثيين الانقلابية، من تحقيق أهدافها بتكريس الجهل”.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن التعهد الخليجي، جاء في وقت يحاول فيه الحوثيون “العبث بالمناهج الدراسية وتغييرها بما يتوافق مع أفكارهم المتطرفة، التي تضر بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي”.

ومنذ اندلاع الحرب قبل نحو عامين ونصف، قامت مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لسيطرة “الحوثيين” في العاصمة صنعاء، بطباعة كتب الصفوف الأساسية، العام الماضي، بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، لكن الحكومة الشرعية رفضت تلك النسخ، وأعلنت أنه تم إدخال تعديلات جوهرية عليها، تحمل أفكارا طائفية.

وطالبت الحكومة، دول الخليج بدعم مطابع الكتاب المدرسي في العاصمة المؤقتة عدن، حتى تتمكن من توفير الكتب، قبل انطلاق العام الدراسي، في سبتمبر/أيلول القادم.