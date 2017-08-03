برشلونة يُغري ليفربول بعرض يُسيل اللعاب

“القدس العربي” : أفادت تقارير إسبانية، أن إدارة برشلونة لن ترفع الراية البيضاء، في معركتها مع مدرب ليفربول يورغن كلوب، من أجل الحصول على خدمات الموهوب البرازيلي فيليب كوتينيو، ليُعوض رحيل مواطنه نيمار، الذي قرر الذهاب إلى باريس سان جيرمان.

ويُعتبر لاعب الإنتر السابق، على رأس قائمة المطلوبين لتعزيز الخط الأمامي للبلو غرانا، من قبل صدمة نيمار، إلا أن مشكلته الرئيسية، تكمن في رفض مدربه الألماني فكرة البيع بأي ثمن، كما أكد بنفسه في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة بايرن ميونخ في مباراة نصف نهائي كأس “أودي” الودية، التي حسمها ممثل الإنكليز بثلاثية نظيفة على ملعب “آليانز آرينا”.مع ذلك، ادعى الصحفي الإسباني مارشيلو بيلشر، المعروف بإنفراداته في سوق إنتقالات اللاعبين، أن رئيس النادي الكتلوني جوسيب ماريا بارتوميو، لن يتوقف عن الضغط على الادارة الأمريكية المستحوذة على قلعة “أنفيلد روود”، إلى أن تتم الصفقة بنجاح، مشيرًا إلى عملاق الليغا، يُخطط لإغراء الريدز بمبلغ يُسيل اللعاب، لن يَقل بأي حال من الأحوال عن 96 مليون جنيه إسترليني.

في الوقت ذاته، انتشرت شائعات عن توصل برشلونة إلى إتفاق مع وكيل أعمال صاحب الـ25عامًا، بشأن البنود الشخصية، ما يعني الصفقة باتت متوقفة على اتفاق كلا الناديين، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت، في ظل تمسك حُمر الميرسيسايد بصانع ألعابهم الأساسي.

الجدير بالذكر أن فيليب كوتينيو انضم إلى صفوف زعيم إنكلترا على المستوى القاري في شتاء 2013، قادمًا من الإنتر مقابل رسوم لم تتجاوز الـ8 مليون جنيه إسترليني، وخلال هذه الفترة تطور مستواه بشكل مُذهل، خصوصًا في آخر موسمين، والآن في سجله 34 هدفًا من مشاركته في 138 مباراة في البريميرليغ.