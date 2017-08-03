منظمة الصحة العالمية تعتبر العزوبية “إعاقة”

لندن – القدس العربي

صنفت منظمة الصحة العالمية العزوبية وعدم الزواج بأنه “إعاقة” مؤخراً، حيث كشفت صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية أن منظمة الصحة العالمية تتجه نحو تغيير تعريف “الإعاقة” لتشمل العازبين والعازبات الذين سيصنّفون “كمصابين بالعقم” ليصبح من حقهم أيضا أن تتكفل الدولة بمصاريف عمليات التلقيح الاصطناعية، ليتمكنوا من إنجاب أطفال دون أن يكونوا في حاجة إلى شريك أو زوج.

وأثار التصنيف الجديد سخرية واسعة في العالم العربي الذي يصطف الملايين من رجاله ونسائه بدون زواج، وما إذا كان سيتم اعتبارهم “معاقين” أم لا.

وقال أحد النشطاء المغاربة على حسابه بـ”فيسبوك” ساخرا: “إذن سنستفيد من دعم المعاقين، وسيصبح لدينا يوم عالمي، وسيعدون لنا أماكن خاصة في المرافق العمومية إسوة بذوي الاحتياجات الخاصة”. فيما قال آخر: “إن كان العزاب سيصنفون ضمن المعاقين، فإن المتزوجين سيصنفون ضمن الأموات”.