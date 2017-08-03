فصيل مسلح مناهض لـ”الأسد” يعيد أسلحة ثقيلة لواشنطن

واشنطن- (الأناضول): قال التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، الخميس، إن “لواء شهداء القريتين” السوري المعارض أعاد أسلحة ثقيلة إلى واشنطن كانت زودته بها في وقت سابق.

وجاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم قوات التحالف الدولي العقيد ريان ديلون، خلال موجز صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية خاصة من بغداد مع صحفيين في واشنطن.

يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان التحالف الدولي، بشكل رسمي، التخلي عن دعم الفصيل ذاته، وهو أحد الفصائل السورية المحاربة لنظام بشار الأسد.

ويعد هذا اللواء، أول فصيل توقف قوات التحالف دعمه منذ كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، عن قراره وقف برنامج تدريب وتسليح فصائل المعارضة السورية المعتدلة، الذي بدأته بلاده قبل 4 سنوات.

وقال ديلون خلال مؤتمره اليوم “خلال الأسبوع الماضي، وبعد لقاءات مع قياداتهم، أعاد شهداء القريتين الأسلحة الثقيلة وتجهيزات أخرى كان التحالف قد قدمها لهم، لكن تم السماح لهم بالاحتفاظ ببعض الأسلحة والمركبات الخفيفة”، دون الافصاح عن طبيعة الأسلحة أو أعدادها.

وأكد اللواء ذاته، في بيان الإثنين الماضي، فك ارتباطه مع قوات التحالف، قائلا “نحن قيادة لواء شهداء القريتين نصرح برفضنا للجهة الداعمة بسبب عدم دعمهم لنا لقتال النظام نهائياً (بالشكل الكافي)، لكننا ما زلنا مستمرين في قتالنا للنظام من عدة جبهات مختلفة”.

وفي وقت سابق وصف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”، قرار الرئيس الأمريكي وقف برنامج تسليح وتدريب المعارضة السورية، بأنه “مرتبط بجهود ترامب بشأن تحسين العلاقات مع روسيا”، الحليف الأبرز لنظام الأسد.

وبدأ برنامج تدريب وتسليح المعارضة السورية المعتدلة، الذي تديره “سي آي إيه”، عام 2013، وقدم أسلحة وأموالًا وتدريبات لفصائل من المعارضة السورية بعد التحقق من أمرها.

ولطالما اشتكت فصائل المعارضة السورية من أن الدعم يقل كثيرًا عما يحتاجونه؛ لإحداث فرق حاسم في الحرب ضد نظام الأسد الأفضل تسليحًا، والجماعات الأجنبية الإرهابية الموالية له.