أفغانستان: إخلاء 6 قرى من سكانها “خوفا” من طالبان

كابول- (الأناضول): أفاد الإعلام الأفغاني، بأنه تم إخلاء 6 قرى بولاية قندهار (جنوب شرق) من سكانها، ونقلهم إلى عاصمة الولاية (تحمل نفس الاسم)، على خلفية تلقي السكان تهديدات بالقتل من حركة “طالبان“، بحجة تعاونهم مع الحكومة.

ونقلت قناة “تولو” الأفغانية (خاصة) على موقعها الرسمي، عن شهود عيان، اليوم الخميس، أن حركة طالبان تتهم قاطنى القرى الواقعة في مقاطعة “شاه والي” بالتعاون مع الحكومة، ما استدعى نقل المواطنين منها خوفًا من تعرضهم للقتل أو الخطف.

ولم يعلق مسؤولو ولاية قندهارعلى واقعة إخلاء القرى، وفق المصدر ذاته.

ومنذ 3 أسابيع، خطفت “طالبان” نحو 70 شخصًا من المقاطعة الأفغانية ذاتها، خلال ترحلهم عبر طريق “قندهار زابول” السريع، بحسب قتاة “تولو”.

من جهتها، أكدت لجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلة، واقعة اختطاف حركة طالبان 70 مواطنًا من مقاطعة “شاه والي” وتحدثت عن مقتل 7 منهم، وفق القناة.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تصاعدت هجمات “طالبان” ضد قوات الأمن الأفغانية والقوات الأمريكية، ضمن ما عُرف بـ”هجمات الربيع″، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة إعادة تعزيز تواجدها العسكري في أفغانستان.