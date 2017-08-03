التحالف الدولي يعلن مقتل 4 قيادات من تنظيم”الدولة” في غارات شرقي سوريا

واشنطن- (الأناضول): أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، ريان ديلون، الخميس، مقتل 4 من قيادات التنظيم الإرهابي في غارات على أنحاء متفرقة من منطقة وسط الفرات، شرقي سوريا، خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين.

جاء ذلك خلال موجز صحفي عقده مع صحفيين في واشنطن عبر دائرة تلفزيونية خاصة من بغداد، وكشف خلاله أن منطقة وسط الفرات تتحول إلى مقر جديد لتنظيم “الدولة” عقب هزائم التنظيم في محافظة الرقة (شمال).

وقال ديلون إن خبير متفجرات لدى “الدولة” كنيته “أبو فطوم” قُتل مع أحد مساعديه (لم يسمه) جراء غارة جوية نفذتها مقاتلات للتحالف في 13 يوليو/تموز قرب مدينة “الميادين” (شرقي سوريا).

وعبر غارة أخرى نفذها طيران التحالف قرب مدينة دير الزور (شرقي سوريا)، في 16 يوليو/تموز، قُتل قيادي آخر كبير في التنظيم كنيته “أبو همام” مع 3 آخرين من عناصر التنظيم (لم يسمهم)، حسب المتحدث الأمريكي.

وفي 24 يوليو/تموز – يضيف ديلون – قُتل قيادي آخر كنيته “عبد الغفور”، وأحد العاملين معه (لم يسمه) في غارة جوية للتحالف وقعت في منطقة البوكمال (شرقي سوريا).

وأوضح المتحدث أن كلاً من “عبد الغفور” و”أبو همام” مسؤولان عن إدارة وتوجيه العمليات الخارجية لتنظيم “الدولة”، وشاركا في تخطيط هجمات للتنظيم ضد أهداف في الغرب والشرق الأوسط.

وأضاف أن غارة نفذها التحالف قرب الميادين في 7 يونيو/حزيران أسفرت عن مقتل “لافدريم مهاكسري”، الألباني الأصل والمسؤول عن تجنيد الإرهابيين من أوروبا الشرقية لصالح التنظيم، بالإضافة إلى 8 من مرافقيه (لم يسمهم).

وكشف ديلون أن منطقة وسط الفرات، التي تضم مدناً مثل دير الزور والميادين والبوكمال، تكاد تكون اليوم مقراً جديداً للتنظيم عقب هزائمه في الرقة.