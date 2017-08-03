تقارير: الشرطة الإسرائيلية تخطر المحكمة العليا بتهم فساد ضد نتنياهو

القدس- (د ب أ): أخطرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس ، المحكمة العليا بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشتبه بحصوله على رشوة وارتكاب جريمة احتيال وجريمة خيانة أمانة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس، بينما تحاصر رئيس الوزراء الإسرائيلي فضيحة فساد.

وتردد أن السلطات أخطرت المحكمة بالمزاعم مع طلب بحظر النشر بشان القضية، بينما تواصل محادثات لتأمين شاهد ملك.

وتناقش الشرطة مع آري هارو، وهو مساعد بارز سابق لنتنياهو، احتمالية تقدمه للشهادة مقابل تقليل عقوبته في قضايا أخرى، حسبما أفادت صحيفة “هآرتس″.

وأصدرت المحكمة أمر حظر نشر ، يتردد أنه سوف يستمر حتى 17 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويشتبه في أن نتنياهو تلقى هدايا بصورة غير مشروعة من رجال أعمال، ويعتقد أنه حاول التأثير بشكل مفرط على التغطية الإعلامية الإسرائيلية.

وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أية مخالفات.

وصرح كان ديفيد بيتان، وهو نائب بالكنيست (عن حزب الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو) في مارس/آذار الماضي أن رئيس الوزراء “ليست لديه نية للاستقالة، حتى إذا تمت إدانته”.