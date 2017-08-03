﻿تركيا: يمكننا سد احتياجات قطر بالتصدير إليها أو التصنيع فيها

إزمير – إسطنبول – وكالات: قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي «يمكننا مواصلة تلبية احتياجات قطر، ليس فقط عبر التصنيع هنا (في تركيا) وإرسال منتجات جاهزة إليها، وإنما من خلال بدء الإنتاج هنا واتمامه في قطر. ما سيمكن من تلبية كل الاحتياجات اليومية لها».

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاحه، مع نظيره القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، فعالية تحت عنوان «لقاءات العمل الثنائية التركية القطرية» في ولاية إزمير أمس الخميس.

وشارك في الفعالية ممثلين عن منظمات المجتمع المدني إلى جانب رجال أعمال من الجانبين.

وأضاف «حضر الفعالية ما بين 70-80 قطريا و150 شركة من عموم تركيا ومن مختلف القطاعات «.

وعزا سبب اختيار ولاية إزمير لتنظيم هذه الفعالية إلى أن أول طائرة وسفينة شحن حملت الاحتياجات اليومية للشعب القطري، انطلقتا من الولاية.

وأوضح أن بلاده أرسلت إلى قطر منذ 5 يونيو/حزيران 221 طائرة شحن. وقد انطلقت 60 منها إضافة إلى سفينة واحدة من إزمير. من جهة ثانية قال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري، ان القطاع الخاص في قطر وتركيا لعب دورا حاسما في كسر الحصار غير القانوني المفروض على بلاده، من خلال توفير بدائل ذات جودة عالية للعديد من السلع الاستهلاكية.

وأعرب عن شكره بلاده لتركيا شعبا وحكومة لموقفها الداعم لبلاده خلال الأزمة الراهنة.

وأضاف أن «المنتج التركي أثبت جدارته في السوق القطري، لذا فإننا نتطلع من خلال هذا اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبحث سبل تيسير تدفق المنتجات والسلع التركية من جميع القطاعات، والدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية ناجحة، من شأنها ترسيخ مكانة اقتصاداتنا وتعزيز قدراتها على مواجهة أي تحديدات في المستقبل». وأشار إلى أن قطر وتركيا تربطهما علاقات متجذرة وأخوية فريدة في مختلف المجالات، وتنعكس على مستوى حجم العلاقات التجارية بينهما.

وتابع «تعد هذه الفعالية فرصة متميزة للقطاع الخاص القطري التركي للاطلاع على المنتجات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين»

على صعيد آخر صرح مسؤول تركي أمس بأنه سيتم إطلاق خط مباشر يربط ميناء درينجا التركي بميناء حمد القطري. وقال مصطفى خاقان صافي، رئيس مجلس إدارة ميناء درينجا، الواقع في ولاية قوجه إيلي التركية، انه سيتم إطلاق خط مباشر يربط الميناء مع ميناء حمد في العاصمة القطرية الدوحة اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضح، بعد لقاء جمع شركات قطرية وتركية في مدينة إزمير أن تدشين الخط الجديد سيتم بموجب الاتفاق مع شركة «شارلوت للتجارة والمقاولات» القطرية.

وأشار إلى أن حمولات الخط المباشر الجديد ستتضمن بضائع عامة وسائبة بين الميناءين، لافتا إلى احتمال ارتفاع متطلبات قطر العامة وخصوصا مع اقتراب استضافتها لمونديال 2022 لكرة القدم.

وأكد أنهم يخططون إلى نقل البضائع بين الميناءين في غضون ثمانية إلى عشرة أيام، وأضاف أنهم سيطلقون ثلاث رحلات أسبوعيا بعد إطلاق الخط الجديد.