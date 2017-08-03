﻿«الخطوط القطرية» تتراجع عن نيتها شراء حصة في شركة «أمِريكان إيرلاينز»

الدوحة -أ ف ب: اعلنت الخطوط الجوية القطرية أمس الأول أنها تراجعت عن نيتها شراء عشرة في المئة من شركة «أمِريكان إيرلاينز» بعدما كانت ابدت اهتماما بالاستثمار في الشركة الأمريكية في وقت تواجه الدوحة ازمة مع جيرانها الخليجيين.

وقالت الشركة في بيان أنه «بعد دراسة إمكانيات الاستثمار من شتى النواحي والأخذ بعين الاعتبار البيانات المالية المعلنة مؤخرا للخطوط الجوية الأمريكية، توصلت الخطوط الجوية القطرية إلى أن الاستثمار لا يلبي الأهداف الموضوعة له».

وأضافت «سوف تستمر الخطوط الجوية القطرية بالبحث عن فرص استثمار بديلة في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول بما يلبي أهدافها».

وتابعت «سوف تستمر الخطوط الجوية القطرية أيضاً بالسعي خلف الاستثمار في قطاع الطيران العالمي ضمن جهودها الرامية لتقديم أفضل تجربة سفر ممكنة لعملائها».

وعلقت الشركة الامركية على قرار «القطرية» بالقول «نحترم قرار الخطوط القطرية عدم المضي في عرضها بشأن الاستثمار (…) هذا لا يبدل شيئا في مسار امِريكان إيرلاينز».

وفي 23 يونيو الماضي، أبلغت الخطوط القطرية الشركة الامريكية عن رغبتها في شراء حصة 10% منها.

وقالت «أمِريكان إيرلاينز» في إشعار تنظيمي أن الخطوط القطرية كشفت رغبتها في شراء أسهم في الشركة بقيمة 808 ملايين دولار، كما أبلغ الرئيس التنفيذي للشركة القطرية نظيره في الشركة الأمريكية بأن الخطوط القطرية ترغب في الحصول على حصة تقارب 10%.

وجاءت هذه الخطوة فيما تواجه قطر ازمة مع جيرانها بعد أن قطعت السعودية والبحرين والامارات علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة بعد اتهامها بدعم جماعات متطرفة وإيران. وعلقت هذه الدول جميع رحلاتها من قطر واليها.

وفي 13 يوليو/تموز الماضي، أعلنت «أمِريكان إيرلاينز» إنهاء شراكتها مع «الاتحاد للطيران» و»الخطوط الجوية القطرية» بسبب الخلاف المستمر بينها وبين الشركتين الاماراتية والقطرية بسبب تلقيهما بحسب الشركة الأمريكية إعانات حكومية غير مشروعة.