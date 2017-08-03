﻿المشترون العرب ينعشون قطاع العقارات في تركيا

أنقرة – الأناضول: انتعش سوق العقارات في تركيا مع إقبال المشترين الأجانب، وخاصة العرب، على شراء المنازل في المدن التركية، والذي ازداد عقب إعفاء الأجانب من ضريبة القيمة المضافة عند شراء المنازل.

ووفقا لمعلومات هيئة الإحصاء التركية، وصل عدد المنازل التي اشتراها أجانب في تركيا بين يناير/كانون ثاني 2013 ويونيو/حزيران 2017 إلى 81 ألف و754 منزلا، أي أنه تم بيع ما متوسطه 50 منزلا يوميا لأجانب خلال تلك الفترة.

وازداد إقبال الأجانب على شراء العقارات في تركيا، بعد القرار الذي صدر في إبريل/نيسان الماضي بإعفاء الأجانب من دفع ضريبة القيمة المضافة لدى شرائهم منازل في تركيا.

وأظهرت إحصاءات الهيئة أن شراء الأجانب للمنازل في تركيا في الفترة من إبريل وحتى يونيو 2017، زاد بنسبة 18.6% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، ليصل عدد المنازل المباعة إلى أجانب في تركيا في تلك الفترة إلى 9 آلاف و595 منزلا.

وتصدر العرب قائمة الأجانب الذين يحرصون على اقتناء منازل في تركيا. فمنذ بدأت الهيئة في تصنيف المشترين الأجانب للمنازل في تركيا وفقا لجنسياتهم بداية من 2015، وحتى يونيو الماضي، تصدر العراقيون القائمة تلاهم السعوديون فالكويتيون.

ووصل عدد المنازل التي اشتراها عراقيون في تركيا في تلك الفترة إلى 8 آلاف و909 منازل، وعدد المنازل التي اشتراها سعوديون 6 آلاف و107 منازل، واشترى الكويتيون 4 آلاف و672 منزلا في تلك الفترة.

وبين الأوروبيين تصدر الروس قائمة مشتري المنازل في تركيا، حيث اقتنوا 3 آلاف و860 منزلا في تلك الفترة، تلاهم البريطانيون الذين اشتروا ألفين و204 منازل، وفي المركز الثالث حل الألمان الذين اشتروا ألف و884 منزلا في تلك الفترة.

وتصدرت إسطنبول المدن التركية التي يفضل الأجانب شراء منازل فيها، حيث بلغ عدد المنازل التي اشتراها أجانب في المدينة في الفترة بين يناير 2013 ويونيو من العام الجاري 24 ألف و813 منزلا، وهو ما يمثل 30% من مجمل المنازل التي اشتراها أجانب في تركيا في تلك الفترة.

وجاءت مدينة أنطاليا جنوبي تركيا في المركز الثاني، حيث بلغ عدد المنازل المباعة فيها للأجانب في تلك الفترة 24 ألف و605 منازل، تلتها بورصة بأربعة آلاف و850 منزلا. وقال رئيس اتحاد سماسرة العقارات في تركيا، علي تايلان، ان الأجانب بدؤوا يهتمون بشراء منازل في مدن تركية أخرى مثل صقاريا، و طرابزون على البحر الأسود. وأشار تايلان إلى أن العرب لا يشترون المنازل في تركيا من أجل السكن فقط، وإنما يشترون من أجل الاستثمار أيضا.

وتوقع ارتفاع الإقبال على شراء المنازل في تركيا، سواء من المواطنين الأتراك أو الأجانب خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.