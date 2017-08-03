﻿نقابة الإعلاميين المصرية توقف ريهام سعيد ودعاء صلاح وتوجه إنذارا لحساسين والغيطي لتجاوزهم المعايير الأخلاقية

القاهرة – «القدس العربي»: صرح نقيب الإعلاميين المصريين، حمدى الكنيسي، إن مجلس النقابة ناقش في اجتماعه أمس التقرير الذي أعدته رئيسة لجنة الرصد والمتابعة في النقابة الإعلامية نادية مبروك، بشأن بعض التجاوزات التي حدثت على شاشات مجموعة من القنوات الفضائية المصرية في الفترة الماضية، من بعض مقدمي البرامج على الهواء، والتي تستدعي اتخاذ النقابة الإجراءات المناسبة، وفقاً لما أقره قانون إنشاء النقابة، لوقف هذه التجاوزات ومنع تكرارها لضبط الفوضى الإعلامية على الشاشات المصرية.

وأضاف: «النقابة اتخذت مجموعة من القرارات في ما يخص كل واقعة وجاءت كالتالي، بالنسبة للتجاوز الذي وقع في حلقة برنامج «صبايا الخير»، المذاع على قناة «النهار» والذي تقدمه ريهام سعيد، واستضافت خلاله سيدة متزوجة وعشيقها، وقاما بعرض قصة خيانتها لزوجها مع هذا الرجل، ما يُعد استغلالاً لحالة شاذة في المجتمع المصري، وبما يتنافى مع المعايير المهنية والأخلاقية، وحيث أنها لم تكن الواقعة الأولى لمقدمة البرنامج في تقديم مثل هذه الحالات واستغلالها إعلامياً، فقد قررت النقابة وقفها لمدة 3 أشهر، وسيتم إخطار إدارة فضائية «النهار» بالقرار، ويتعين على إدارة القناة تنفيذ هـذا الـقرار حـتى لا تكـون شـريكاً في المسـؤولية».

وتابع: «أما عن التجاوز الذي وقع في حلقة برنامج «دودو شو»، المذاع على قناة «النهار» أيضا وتقدمه دعاء صلاح، والتي ظهرت فيه بملابس غير لائقة، وكأنها حامل في حلقة بعنوان «اشتري راجل»، وتتحدث عن أن المرأة من الممكن أن تكون Single Mother، وتصبح الأب والأم في وقت واحد، عن طريق الاتفاق مع رجل لغرض الحمل فقط، وذلك بمجرد الحصول على مبلغ مالي ثم ينفصلان، وأضافت خلال الحلقة أن هذا الأمر في الخارج سهل جداً عن طريق الذهاب لبنوك المتبرعين وتلقيح السيدة لتصبح Single Mother بدون ما حد يوجع دماغك مثلما يحدث في مجتمعنا هنا الذي يحور الأمور»، مما يُعد تجاوزاً أخلاقياً ومهنياً في الترويج لمثل هذه الأفكار غير الأخلاقية والغريبة عن مجتمعنا، والتي تهدم وتُحطم كيان الأسرة المصرية، كما اعتادت مقدمة البرنامج أن تفعل أموراً غريبة ومثيرة للجدل في برنامجها، لذا قررت النقابة وقفها لمدة ثلاثة أشهر، وسيتم إخطار إدارة فضائية النهار بالقرار، ويتعين على إدارة القناة تنفيذ هذا القرار حتى لا تكون شريكاً في المسؤولية، كما يحق للمذيعتين التقدم للنقابة بتظلم من العقوبة في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ إقرار العقوبة».

وأضاف نقيب الإعلاميين: «أما التجاوز الذي حدث على الهواء من ضيفي برنامج «انفراد» المذاع على قناة العاصمة ويقدمه سعيد حساسين، من تبادل للسباب وإشهار أحد الضيوف للحذاء في وجه الآخر، مما يمثل تجاوزاً مهنياً وأخلاقياً، فقررت النقابة توجيه إنذار للمذيع وإدارة قناة العاصمة، بانتقاء الضيوف وعدم الدخول في ملاسنات ومشاحنات أو القيام بأفعال مشينة على الهواء، وأن تكرار مثل هذه التجاوزات يُعرض مقدم البرنامج للإيقاف لمدة 3 أشهر».

وأردف: «بالنسبة للتجاوز الذي حدث في برنامج «صح النوم» المذاع على قناة LTC والذي يقدمه محمد الغيطي، من توجيه اتهامات لوزارة الزراعة ومسؤولين فيها بالفساد دون مستندات ودون سند قانوني، مما يُعد تجاوزاً مهنياً وأخلاقياً جسيما، فقررت النقابة توجيه إنذار للمذيع وإدارة القناة بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات، مما يُعرض مقدم البرنامج للإيقاف لمدة ثلاثة أشهر».

وأكد الكنيسي أن النقابة ستتصدى بكل قوة لمثل هذه التجاوزات لمنعها، حتى يمكن ضبط المشهد الإعلامى الذي ينزلق إلى تجاوزات يدفع المجتمع المصري ثمنها غالياً، كما قال.