﻿ارتفاع عدد قتلى الرقة إلى أكثر من 222… ونازحون يقيمون «مع الألغام» لافتقاد المأوى

حلب – «القدس العربي»: قالت مصادر محلية لـ «القدس العربي» إن عدد القتلى الذين تم توثيقهم في محافظة الرقة وريفها في شمالي سوريا، بلغ نحو 222، سقطوا في القصف الجوي الذي تعرضت له أحياء المدينة وريفها خلال الأسبوعين الأخيرين من طائرات النظام وروسيا والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت المصادر، أن عدد شهداء المجازر الوحشية التي ارتكبها الطيران الروسي والنظام والتحالف الدولي، بلغ أكثر من 222 شهيداً، فقد قتل أكثر من 60 شخصاً في مناطق معدان والسبخة عقب استهدف الطيران الحربي لمخيمات النزوح، وكانت الحصيلة مفجعة إذ ارتقت عائلات بأكملها، كما حدث لعائلات خلف الفالح (تسعة شهداء)، وعبد الله حسن حمادي (7 شهداء)، والمانع والعساف (12 شهيداً).

وأشارت المصادر إلى أن الوضع الصحي يشهد تدهوراً كبيراً نتيجة خروج معظم المشافي عن الخدمة، وتوقف العمل في أكثر من قسم من المشفى الوطني في الرقة، في ظل غياب كبير للكادر الطبي، وندرة الدواء، وتعذر إسعاف المصابين نتيجة أعمال القنص والقصف المتتابع، إضافة لقيام الطيران المسير من دون طيار بقصف أية آلية أو حركة على الأرض.

نازحون وألغام

في موازاة ذلك أكدت مصادر خاصة وصول عدد النازحين في مدينة الطبقة وريفها إلى أكثر من ثلاثمائة ألف نازح نصفهم في مدينة الطبقة حسب إحصائيات رسمية لمكتب شؤون المنظمات التابع للمجلس المدني، حيث بدأت الأمراض تنهش أجسادهم، واضطر البعض منهم للإقامة في أماكن ما تزال الألغام منتشرة بها.

وأضافت، في ظل أزمة السكن الناتجة عن موجات النزوح الكبيرة والمتوالية بعد تحرير مدينة الطبقة على أيدي قوات سوريا الديمقراطية، تعاني الأسر النازحة من سكنها في أماكن عامة مثل المدارس والحدائق والمباني العامة التي كانت قد تعرضت للدمار بسبب المعارك.

في حين قالت صفحة «الرقة بوست» ارتفاع فاتورة الدم التي يدفعها أهالي الرقة خلال الأسبوعين الفائتين، جاء بسبب دخول قوات العشائر التابعة للنظام على الخط من خلال تفاهماتها مع قوات قسد المدعومة من التحالف الدولي، والتي بدأت بتقدمها المدعوم بإسناد جوي روسي، ومهد الطريق لها باتباع سياسة الأرض المحروقة، ما أدى لحدوث مجازر وحشية في مناطق ريف معدان والسبخة.

لا خيار لأهل الرقة

وأضافت ان القوى المتحاربة على الأرض لم تترك خياراً لأهل الرقة للنجاة، فقد غابت الطرق الآمنة لخروج المدنيين، ومن يستطيع الخروج من الرقة، تنتظره طلقات القناصين المنتشرين على أطراف المدينة من الطرفين، وإن نجا أحد منهم، فالموت ينتظره بمخلفات الألغام التي زرعها التنظيم بالأراضي الزراعية والطرق والبيوت التي يتركونها خلفهم، أما حال جثث المدنيين الذين يقضون نتيجة القنص أو الألغام، فلا تجد من ينتشلها لصعوبة المرور في هذه المناطق، ما أدى لتفسخ معظمها، فيما بعض الجثث ما زالت تحت الأنقاض لتعذر انتشالها.

وقال الصحافي السوري المختص بشؤون التوثيق عروة المهاوش: إن المجازر الوحشية التي ارتكبها النظام وطيران الروس والتحالف الدولي، لم تقتصر على ريف معدان والسبخة، بل استمر مسلسل القتل اليومي بحصد أهل الرقة، حيث ارتقى من أسرة الزنة 17 شهيداً في قصف التحالف لمنزلهم وسط مدينة الرقة، وارتقت عائلات بالكامل مثل عائلات الجبين والسلامة والمجبل، وبلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا في محافظة الرقة خلال الأسبوعين الفائتين ممن استطعنا توثيق أسمائهم أكثر من 220 شهيداً، منهم 160 شهيداً في الرقة، نتيجة قصف الطيران والقصف المدفعي والقنص والألغام والغرق، وفيهم أربعة تم إعدامهم من قبل عناصر داعش، بينهم أحد مقاتلي قوات «قسد».

واكد ان حجم الدمار في مدينة الرقة وصل إلى نسبة 100% للمباني الحكومية والبنى التحتية، فيما تجاوز نسبة الدمار الكلي في مدينة الرقة 40%، وحجم الدمار الحقيقي يعكس الصورة الحقيقية لواقع الحال، ونظرة التحالف وقوات قسد والعشائر التي تنظر إلى أهل الرقة كدواعش في صورة تعكس غياب الإنسانية والحس الإنساني في التعامل مع سكان الرقة الأبرياء، وكما يفعل التحالف الدولي في ممارسة القتل العمد، تشاركه قوى العشائر وقسد، التي تعيد إنتاج القتل اليومي الذي كان يمارسه النظام المجرم بحق أهلنا العزل.

ولفت إلى أن سكان الرقة المدنيين ممن آثروا البقاء في المدينة يتجاوز عددهم الخمسين ألفاً، يعانون من نقص كبير في المواد الغذائية والخضار، نتيجة عدم سماح قوات داعش وقسد بدخول أية سيارة إلى المدينة خوفاً من وجود أسلحة أو ذخيرة أو متفجرات ضمن حمولتها، مما اضطر بعض العائلات الاعتماد الكلي على البقوليات المخزنة والخضروات المجففة، وهي عرضة للنفاد في وقت قريب.

«قسد» تتقدم في أحياء المدينة

وواصلت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» المكونة أساساً من وحدات الحماية الكردية، السيطرة على المزيد من المساحات داخل مدينة الرقة في الجهات الأربع، على حساب تنظيم الدولة. وقال الصحافي الكردي مصطفى عبدي لـ»القدس العربي»: إن قوات سوريا الديمقراطية احرزت تقدماً على محاور جبهتين داخل مدينة الرقة، وسط استمرار اشتباكات، ففي حي البريد جنوب غربي المدينة، تمكن مقاتلي قوات قسد من التقدم في المنطقة التوسعية، التي تضم مراكز حكومية عدة مثل الامن العسكري وهجانة الدفاع المدني ودوائر أخرى بمحاذاتها، حيث تم قتل 5 عناصر لتنظيم أحدهم كان انتحارياً. وأضاف أن حي نزلة شحادة جنوبي المدينة، يشهد اشتباكات قوية بين التنظيم وقسد فيما تمكن مقاتلي قسد من التقدم، وسيطروا على منطقة الأمن السياسي بالكامل، وسط استمرار الاشتباكات في الأطراف الأربعة من المدينة والتي اسفرت عن مقتل 30 عنصر لتنظيم وتدمير عربتين مفخختين، أما في حي هشام بن عبدالملك جنوبي المدينة، فبعد سيطرة قوات قسد على منطقة الامن السياسي بالكامل بدأت عملية التمشيط وتنظيف المنطقة من كثافة الالغام الموجودة فيها.