﻿أربع دول غربية تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بسبب تجارب إيران الصاروخية

لندن ـ «القدس العربي»: سلمت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولجنة عقوبات إيران الأممية نيابة عن بلادها وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تقريراً بأن طهرن اتخذت خطوة تهديدية واستفزازية من خلال تجربة صاروخ قادر على إرسال أقمار صناعية إلى مدار حول الأرض وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق في الأمر.

وحسب موقع «راديو فردا» التابع للحكومة الأمريكية، وصفت الدول الأربع التجربة الصاروخية الإيرانية في 27 من تموز/ يوليو الماضي بأنها لا تتسق مع قرار أصدره مجلس الأمن حول برنامج إيران الصاروخي في عام 2015. وفي تقرير قدم إلى لجنة عقوبات إيران التابعة لمجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، طلبت واشنطن ولندن وبرلين وباريس من جوتيريش أن يرفع تقريراً وافياً وشاملًا بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الإطلاق الفضائي، إلى مجلس الأمن الدولي.

وقالت بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إن الدول الأربع شرحت في تقريرها للأمين العام أن التكنولوجيا الضرورية لتطوير وتصنيع وإطلاق مركبات للفضاء ترتبط بشكل وثيق بالصواريخ الباليستية خاصة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وشدد التقرير على أن التجربة الإيرانية تمثل خطوة تهديدية واستفزازية من طهران، وأنها تتعارض مع قرار الأمم المتحدة ويسهم في زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية، أن خامنئي قال إن على إيران الوقوف بوجه اي غطرسة بقوة واقتدار، محذرا من أن العدو يقظ في خندقه ويواصل حياكة المؤامرات، منوها إلى أن الحظر كان له الأثر في التفاتنا إلى إمكاناتنا وهو ما جعلنا اليوم أكثر اقتدارا من السنوات الماضية، وتمكنا من تحويل التحديات إلى فرص ومن هذا المنطلق فإننا لا نشعر بالهواجس من خطط الاعداء.