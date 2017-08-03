﻿توزيع مساعدات تركية على عمال غزة

غزة – «القدس العربي»:وزع الاتحاد العام للنقابات في قطاع غزة «مساعدات تركية» على مئات أسر العمال في قطاع غزة، بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية. وذكر بيان للاتحاد أنه تم تقديم المساعدة لمئات العمال موزعين علي محافظات قطاع غزة . وشكر رئيس الاتحاد العام سامي العمصي، وزارة التنمية الاجتماعية على هذه المساعدة، داعيا المؤسسات الإغاثية في القطاع لإدراج شريحة العمال على سلم أولوياتها.

وقال «إن احتياجات العمال كبيرة في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر بينهم بسبب الحصار الصهيوني». ودعا العمصي إلى تكاتف الجهود الوطنية للوقوف بجانب العمال، مشددا على ضرورة التخفيف من معاناتهم بكل الإمكانيات المتاحة والمتوفرة.

ويعاني قطاع غزة من ارتفاع كبير في نسب الفقر والبطالة، حيث يعتمد 80% من سكان غزة على المساعدات الخارجية لتدبير شؤون حياتهم، في حين وصلت نسبة البطالة إلى أكثر من 43%.

وزادت هذه النسب منذ فرض إسرائيل حصارها المحكم ضد قطاع غزة قبل 11 عاما، وأصاب بشكل كبير قطاع العمال، بعد وقف سلطات الاحتلال عمليات توريد «المواد الخام» ما أدى إلى توقف غالبية الورش والمصانع.

وتصل إلى قطاع غزة العديد من المساعدات الخارجية، وأغلبها مساعدات تموينية، بهدف التغلب على مصاعب الحصار، ومنذ العام الماضي أرسلت تركيا ثلاثة سفن كبيرة محملة بآلاف الأطنان من المساعدات لأهل القطاع.