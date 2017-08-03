﻿نقابة أطباء مصر ترفض وضع وزارة الصحة «تسعيرة الكشف الخاص»

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ مؤمن الكامل: أكدت نقابة أطباء مصر، أمس الخميس، رفضها لما أعلنته وزارة الصحة بعزمها إصدار قرار يتضمن وضع تسعيرة لقيمة كشف الأطباء في عياداتهم الخاصة، مشيرة إلى أنها كنقابة هي المختصة بحكم القانون بوضع جدول لذلك وتحديد تسعيرة قيمة الكشف في عيادات أعضائها وليست الوزارة.

وأوضحت النقابة في بيان أنه بالنسبة لجداول أتعاب الأطباء في الكشف والعمليات، فإن المادة 46 من القانون رقم 45 لسنة 1969 نصت على أن «يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية، ثم يُعتمد الجدول من وزير الصحة».

وأشارت إلى أنه بالنسبة لجداول أجور الخدمات الطبية في المستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة، فهذه الجداول تحددها لجنة مشتركة مكونة من «4 ممثلين لوزارة الصحة، و3 ممثلين لنقابة الأطباء، وممثل لأصحاب المنشآت الخاصة تختاره نقابة الأطباء»، ثم تعرض الجداول على المحافظ المختص، موضحة أن المادة 12 من قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 تنص على أن «تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية».

وتابعت نقابة الأطباء: تختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، علي أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عند الترخيص وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديه.

ولفتت إلى أن المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية كذلك تنص على أن «تتولى لجنة خاصة تحديد أجور الإقامة والخدمات للمنشآت الطبية، قبل إرسال توصيتها إلى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة».

وأكدت أن مجلس النقابة قام منذ شهور بدراسة جميع جوانب هذا الموضوع من واقع اختصاصاته القانونية، كما أرسل خطابات للجمعيات العلمية الطبية بطلب إبداء الرأي في قيمة أتعاب الأطباء بالنسبة لكل مستوى علمي وطبقا للخبرات والتخصصات المختلفة، وقد وصلت بالفعل بعض الردود بمقترحات من بعض الجمعيات العلمية.

وقالت إنه بعد استكمال وصول مقترحات الجمعيات العلمية، قرر مجلس نقابة الأطباء عقد ورشة عمل موسعة يشارك بها أعضاء في لجنة الصحة في مجلس النواب، وخبراء إقتصاديات الصحة، وممثلون عن وزارة الصحة وعن النقابات الطبية الفرعية على مستوى الجمهورية، وبعض منظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة، وذلك حتى يتم إتخاذ القرار بناء على أسس موضوعية وعلمية، تراعي حقوق المواطنين والأطباء في آن واحد.

من جهة أخرى، خاطبت النقابة، وزير المالية، عمرو الجارحي، للمطالبة بصرف حافز الطوارئ للأطباء العاملين باقسام الطوارئ.

واكدت في الخطاب تلقيها العديد من الشكاوى بشأن رفض مراقبي وزارة المالية بالمستشفيات صرف مستحقات الأطباء، طبقا للمادة 11 بالقانون رقم 137 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وكذلك رفضهم تنفيذ تعليمات كتاب دوري وزارة المالية رقم 22 لسنة 2017 والخاصة بأحقية الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل النوباتجيات لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم بالقانون رقم 14 لسنة 2014».

وطالب الخطاب وزير المالية بتحديد موعد لمقابلته أو من يفوضه للقاء كل من الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء المصريين، والدكتور حسام كمال والدكتور أحمد حسين عضوي مجلس النقابة، للوقوف على أسباب المشكلة وحلولها حيث إنها تثير استياء واحتقان الأطباء فى أغلب المحافظات.