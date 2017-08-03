﻿فارس: استهداف إدارة السجون لأسرى «نفحة» عملية انتقامية وأصغر أسير إداري يفكر في خوض إضراب عن الطعام

رام الله – «القدس العربي»: قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني إن استهداف إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لأسرى سجن نفحة عبر حملة تنقلات تعسفية، يأتي في سياق عملية انتقامية تنفذها إدارة السجون بحق الأسرى الذين خاضوا إضراب الحرية والكرامة، لاسيما أن سجن نفحة كان رأس الحربة في المعركة. وأضاف إن هذه الإجراءات القمعية والانتقامية لن تثني الأسرى عن مواصلة الدفاع عن حقوقهم، واتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة كرد على ما تقوم به إدارة سجون الاحتلال.

وكانت إدارة سجن نفحة قد أقدمت على نقل نزلاء قسم 4 وعددهم 80 أسيراً، على أقسام عدة بحجة إجرائها إصلاحات إلا أن ما تبين لاحقاً يثبت أنها استخدمت ذلك كذريعة لتنفيذ إجراءاتها القمعية، لتقرر لاحقاً نقل أسرى قسم ثلاثة منهم 40 أسيراً إلى سجون عدة و40 آخرين إلى قسم 1 وهو أشبه ما يكون بأقسام العزل.

والجدير بالذكر أن جلسة عقدت بين الأسرى ورئيس الاستخبارات ومسؤولين من إدارة سجون الاحتلال الذين أبدوا استغرابهم من إجراءات إدارة السجن، وكان رد الأسرى أنه في حال لم تتوقف هذه الإجراءات سيتخذون خطوات احتجاجية.

في غضون ذلك كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عن أن الأسير القاصر نور عيسى البالغ من العمر 16 عاما، وهو أصغير أسير إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يفكر جديا بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله الجائر وتحويله للاعتقال الإداري.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الأسير عيسى يصر بشكل واضح على خوضه الإضراب المفتوح عن الطعام في حال لم يتم وضع حد لاعتقاله الإداري، علما بأنه كان من المفترض أن يخلى سبيله ويفرج عنه في الاول من أغسطس/ آب الحالي إلا أنه فوجئ بتمديد فترة الإداري له لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وحملت الهيئة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطفل عيسى، مشيرة «إلى أن هذا السلوك يعبر عن عنجهية وحقد هذه العصابة التي أصبحت تضع الأطفال الفلسطينيين هدفا لإجرامها».

وأعلنت، ان مجموع الغرامات التي فرضت على الأسرى الأطفال دون سن 18 عاما في سجن عوفر الإسرائيلي خلال شهر تموز/يوليو المنصرم فقط، وصلت إلى أكثر من 87 ألف شيقل. وحذرت من استمرار سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أموال العائلات الفلسطينية من خلال فرض غرامات مالية جائرة وباهظة بحق الأسرى الأطفال القصر، حيث تحولت في الآونة الأخيرة قاعة محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر إلى سوق ابتزاز ونهب للأسرى وذويهم ما أصبح يشكل عبئا كبيرا على عائلات الأسرى في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأوضحت أنه خلال يوليو/ تموز الماضي تم إدخال36 أسيرا قاصرا إلى قسم الأشبال في سجن عوفر، 18 منهم اعتقلوا من المنازل و12 من الطرق و6 على الحواجز العسكرية، مشيرة إلى أنه تم اعتقال عدد منهم بعد إطلاق الرصاص عليهم و11 آخرين تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم. وأضافت الهيئة أنه تم إصدار أحكام بحق34 قاصرا، تراوحت فترات حكمهم ما بين شهر وأربعين شهرا.

من جهته أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى كامل الناطور، أن ما يسمى محكمة ثلثي المدة «شليش» قررت ظهر امس الخميس الإفراج عن الأسير محمد ثوابتة (19 عاما) من بلدة بيت فجار في بيت لحم. وأوضح أن المحكمة قررت الإفراج عن الأسير ثوابتة، ولكنها علقت تنفيذ القرار لمدة أسبوع لإعطاء النيابة العسكرية مساحة للاستئناف في حال رغبت بذلك. يذكر ان الأسير ثوابتة معتقل منذ 4 تموز/يوليو، ومحكوم 20 شهرا.