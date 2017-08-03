﻿تنظيم «الدولة» يعلن النفير العام في دير الزور وريفها لمواجهة قوات الأسد

حلب – «القدس العربي»: أعلن تنظيم تنظيم «الدولة» في دير الزور وريفها شمال شرقي سوريا، أمس الخميس، ما سماه «النفير العام لمواجهة الغزو النصيري قوات الأسد» وفق منشورات تمّ توزيعها في أرجاء المدينة وقراها وبلداتها، حيث فرض التنظيم على الذكور في جميع سكان المناطق التي يسيطر عليها في دير الزور وريفها الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين عاماً والثلاثين عاماً بتسجيل أسمائهم لدى نقاطه الأمنية التابعة له. وتأتي حملة التجنيد الذي يقوم بهـا التنـظيم بالتـزامن مع مـحاولة قـوات الأسـد والمليشيات المـوالية له التقـدم باتجـاه الـحدود الإدارية للمحـافظة.

وحسب البيان الذي اطلعت عليه «القدس العربي»، فإن المنتسبين سيتم اخضاعهم لدورة شرعية وعسكرية على أن يلتحقوا بعد ذلك بالقتال إلى جانبه ضد قوات الأسد والميليشيات الموالية التي تحاول الوصول إلى المدينة وفك الحصار عن قواتها.

وحذر التنظيم عبر البيان كل من يتخلّف عن التسجيل والانتساب لهذه الدورة خلال مدة أقصاها أسبوع، وإلا سيعرّض نفسه للعقوية، وسوف يجبر على القتال إلى جانب مقاتلي التنظيم بشكل قسري.

ويرى الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية مضر حماد الأسعد، أن إعلان تنظيم الدولة للنفير العام في المناطق التي يسيطر عليها يهدف إلى إفراغ المنطقة من أهلها مع عملية تدمير ممنهجة، الأمر الذي يشابه تماماً ما تقوم به ميليشيا pyd وقوات سوريا الديمقراطية من تدمير للمناطق العربية وتهجير أهلها من خلال الإجراءات والقرارات التعسفية التي تصدر ضد السكان العرب كما يحدث في الحسكة والرقة.

وأضاف أن الدور حالياً جاء على محافظة ديرالزور من خلال التجنيد الإجباري والقسري، مما يعني تقديم هؤلاء الشباب للقتل من قبل طائرات التحالف والروس والنظام السوري، حيث يعتقد أنها خدمة كبيرة جداً من قبل داعش تقدم للنظام السوري الذي يسعى ويعمل على العودة لمحافظة ديرالزور والسيطرة عليها مرة أخرى بعد افراغها من أهلها الذين وقفوا مع الثـورة وطالـبوا بإسـقاط النـظام.

وفي سياق متصل، قال الصحافي السوري وعضو شبكة فرات بوست صهيب جابر لـ «القدس العربي»: إن 15 شخصاً قتلوا 13 من عائلة واحدة بينهم أطفال ونساء، جراء غارات جوية روسية استهدفت منطقة الخان شرقي بلدة التبني بريف دير الزور الغربي.

وأضاف أن الطيران الحربي الروسي ارتكب مجزرة مروعة بعد استهدافه قرى صبي وشيحا ومعدان عتيق التي خلفت 13 قتيلاً من عائلة «عبد الرزاق الإبراهيم» وهم نازحون من دير الزور.

وأكد جابر استهداف الطيران الروسي الحربي بالفوسفور الأبيض المحرم دولياً بلدات عدة وتسبب بدمار كبير في منازل المدنيين، مما أدى إلى حركة نزوح جماعي لأهالي بلدات معدان و التبني و البويطية بإتجاه القرى المجاورة، في حين لفت اعتقال التنظيم لأكثر من 50 عائلة حاولت الفرار خارج مناطق سيطرته بكمين في محيط ناحية أبو خشب بريف دير الزور الغربي وسوقهم إلى مكان مجهول .

يشار إلى أن محافظة دير الزور التي يسيطر على معظمها تنظيم الدولة

في شرقي سوريا، تتعرض لغارات شبه يومية من التحالف الدولي وروسيا والنظام السوري، الأمر الذي تسبب في مقتل وجرح مئات المدنيين ونزوح الآلاف.