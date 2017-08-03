﻿اختطاف ضابطين مغربيين في المياه النيجيرية

الرباط – القدس العربي: أفادت مصادر صحافية مغربية بتعرض ضابطين مغربيين في الملاحة البحرية للاختطاف في المياه النيجيرية مساء الأحد الماضي، وذلك خلال عملية قرصنة تعرضت لها السفينة التي كانا يقودانها، انتهت باختطاف خمسة من أفراد طاقمها، بينهم الضابطان المغربيان.

وقال تقرير أنجزه مركز التقرير حول القرصنة إن العملية جرت يوم الأحد على الساعة التاسعة إلا ربع صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستهدفت سفينة «أويا 1″، التي تحمل علم باناما، وتعمل لحساب شركة ملاحة بحرية الكونغولية اسمها ـ«اوشن إكسبريس«، ومسجلة قانونيا في مدينة «بوانت نوار» الكنوغولية.

وقالت يومية «أخبار اليوم» امس الخميس، إن «الأمر يتعلق بضابطين مغربيين، واحد برتبة قبطان والثاني ضابط مهندس، كلاهما في الخمسينيات من العمر، وأن «الرهينتين المغربيين هما خريجان للمعهد العالي للدراسات البحرية، راكما خبرة طويلة في العمل على متن سفن مغربية، و اضطلعا بمهام تقنية، ودخلا حديثا في تجربة للبحث عن فرص شغل جديدة في الغرب الإفريقي، لتقودهما أول تجربة إبحار، لحساب الشركة الكنغولية، إلى الوقوع بين أيدي القراصنة».

وأكدت الصحيفة نقلا عن مصدر من الشركة الكنغولية، وقوع حادث الاختطاف، و«عدم توفر أي معطيات حول مصير المختطفين الخمسة، بمن فيهم الضابطان المغربيان»، فيما قال مصدر آخر إن اتصالات جرت لإبلاغ السلطات المغربية، للتحرك والاتصال بنظيرتيها النيجيرية والكونغولية، ومحاولة تحرير الرهينتين المغربيين».