﻿الاحتلال يدفع بحفارات على الحدود الشرقية لغزة بحثا عن أنفاق

غزة – «القدس العربي»:دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بآليات جديدة، قرب المنطقة الحدودية الواقعة إلى الشرق من جنوب قطاع غزة، بحثا عن «أنفاق للمقاومة، كما توغل عدد من آلياتها العسكرية في مناطق تقع داخل حدود القطاع، وشرعت بإقامة «سواتر ترابية». وقال شهود عيان من المنطقة، إن قوات الاحتلال دفعت بآليات وحفارات ثقيلة، وأخرى تحمل مجسات، على طول حدود بلدة خزاعة، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. وأوضحوا أن حركة نشطة لتلك الآليات تشاهد في الجانب الآخر من الحدود، حيث تختص هذه الآليات في البحث عن «أنفاق المقاومة» في المناطق الحدودية.

وعلى الأرجح تكون قوات الاحتلال تمهد لبدء عمليات إقامة «السور الإسمنتي» الذي شرعت بإنشائه على طول الحدود الفاصلة مع القطاع، بهدف تدمير الأنفاق التي تجتاز الحدود.

وكانت إسرائيل قد قررت عقب الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014، إنشاء هذا السور، بعد أن تمكن نشطاء المقاومة في الحرب الأخيرة، من الوصول إلى ثكنات عسكرية قرب الحدود من خلال «أنفاق المقاومة» وتكبيد قوات الاحتلال خسائر كبيرة.

وسيضرب هذا السور في باطن الأرض وسيرتفع أيضا فوق سطحها، وسيشمل مجسات وكاميرات مراقبة ووسائل تكنولوجية، لمراقبة الحدود، وسيمنع المقاومة من اختراقه للوصول بالأنفاق الهجومية إلى ما بعد الحدود.

وشرعت إسرائيل هذا الصيف بإعمال بناء السور، بسبب خشيتها من وصول نشطاء المقاومة في أي مواجهة مقبلة إلى البلدات الحدودية.

وفي السباق توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، صباح أمس في أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة خزاعة، وتحديدا في منطقة قريبة من عمل الحفارات. وغطت قوات الاحتلال على عملية التوغل بإطلاق نار كثيف في المكان، وشرعت بأعمال تمشيط وتجريف. ودخلت القوة المتوغلة من أحد المواقع العسكرية القريبة، وعبرت الحدود لعشرات الأمتار، حيث قامت بوضع سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل بريا، ومهاجمة الصيادين في عرض البحر، وهو ما يحول دون قدرتهم إضافة إلى مزارعي الحدود على إكمال عملهم، في عمليات تخالف اتفاق التهدئة الأخيرة الذي رعته مصر، وينص على وقف الهجمات المتبادلة.