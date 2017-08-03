﻿الرويضي: انتصار القدس يبقى منقوصاً لاستمرار الاعتداءات… وابو ردينة: الاستيطان غير شرعي

رام الله – «القدس العربي»: اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين على الأقل، ثمانية منهم من حي جبل الزيتون، أي الطور، المُطل على القدس القديمة، خلال عملية مداهمة ليلية تواصل تنفيذها منذ أن انكسر الاحتلال أمام المقدسيين في قضية المسجد الأقصى.

واقتحمت قوات الاحتلال شارع المدارس في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واعتقلت الشاب ساجد الغول بعد تفتيش لمنزله، كما استدعت والدته للتحقيق. واعتقل الاحتلال المقدسي خالد الباسطي من منزله في حارة باب حطة الملاصقة للمسجد الأقصى في القدس القديمة.

وحسب مصادر في القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال من حي الطور كل من داود تيسير أبو سبيتان ووليد محمد الصياد ويوسف سامي أبو الهوى وعمر أبو الهوى، وحسين خويص ورأفت أبو جمعة ومحمد أبو جمعة وأشرف أبو جمعة.

في غضون ذلك اقتحم عشرات اليهود المسجد الأقصى في البلدة القديمة من القدس عبر باب المغاربة بشكل استفزازي بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الخاصة وفرقة التدخل السريع. ونفذ اليهود جولات في أروقة المسجد بينما قام الحراس والمصلون في محيطهم بمنعهم من أداء طقوس تلمودية حيث واصلت قوات الاحتلال إبعاد حراس المسجد الأقصى مسافة 30 مترا على الأقل عن المستوطنين المقتحمين للمسجد.

وعلى الأرض أيضًا أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من عشرين عائلة فلسطينية تقطن في حي الفهيدات البدوي شرق بلدة عناتا شمال شرق القدس، بهدم منازلها، وأمهلتها 72 ساعة فقط للاعتراض على القرار. وتذرع الاحتلال أن إخطارات الهدم هذه جاءت كون المنطقة التي فيها المنازل تقع على شارع رئيسي وقريبة جداً من معكسر لجيش الاحتلال ولا يسمح بالبناء في هذه المنطقة. وتأتي هذه الإخطارات رغم أن الفلسطينيين من البدو يسكنون المنطقة ذاتها حتى قبل الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس.

على الجانب السياسي استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني، مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، الذي اطلعه على آخر الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى، وما تواجه من تصعيد الاحتلال ومستوطنيه. وحذر من مواصلة الاحتلال إجراءاته الاستفزازية في المدينة المقدسة والاقتحامات لساحات المسجد الأقصى، مجددا دعوته لمؤسسات المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في توفير حماية دولية لشعبنا في ظل تصعيد الاحتلال من انتهاكاته بحق ابنائنا ومقدساتنا.

ووجه رئيس الوزراء تحية اعتزاز وإكبار إلى أبناء مدينة القدس، على صمودهم في معركة المسجد الأقصى الذي حال دون تنفيذ الاحتلال مخططاته في تغير الوضع القائم في المسجد الأقصى. وأكد أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأنها على رأس أولويات القيادة والحكومة، مشددا على تقديم كل أشكال الدعم لها. وناشد في هذا السياق الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف بشكل فعلي مع المقدسيين، ودعم القدس بشكل ملموس، بما يعزز من صمود أهلها وثباتهم على أرضهم.

وقال أحمد الرويضي ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين إنه بعد النجاح الفلسطيني في حمل سلطات الاحتلال على إزالة البوابات والكاميرات التي وضعتها بتاريخ 14 يوليو/ تموز الماضي، إلا أن هذا الانتصار يبقى منقوصا بسبب استمرار هذه السلطات في اعتداءاتها من اقتحامات للمسجد الأقصى وتحديد أعمار المصلين وقرارات الأبعاد عن الأقصى وتقليص لدور الأوقاف. وأضاف أنه بعد فشل سلطات الاحتلال في تحقيق التقسيم المكاني للمسجد الأقصى بفضل التحرك الشعبي والموقف الصلب للقيادة الفلسطينية وردود الفعل الدولية والإسلامية تواصل هذه السلطات محاولاتها لتحقيق هذا المخطط وهو ما يجب العمل على إفشاله. ودعا إلى استعجال الأمور والاستماع للاشاعات وإطلاق الاستنتاجات بخصوص ما حصل داخل المسجد الأقصى خلال أيام الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من تموز/يوليو الماضي وانتظار التقرير الذي سيصدر عن اللجان الفنية التي تم تشكيلها.

وسياسيًا كذلك أدان نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة بشدة وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حجر الأساس لأكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيتار عيليت جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية. كما أدان نية الشرطة الإسرائيلية إخلاء عائلة فلسطينية من منزلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لصالح المستوطنين.

وأكد أن المستوطنات كافة غير شرعية من أساسها، وأن على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فورا عن نهجها التدميري لحل الدولتين. كما شدد على أن أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة هي أراض فلسطينية محتلة وليست أرض إسرائيل، كما زعم نتنياهو في كلمته. وهذا التصعيد الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية واستفزازاتها الاستيطانية، يستدعي التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العبث الإسرائيلي.

ودعا المتحدث الرسمي بلسان الرئاسة الإدارة الأمريكية إلى التدخل فورا من أجل وقف محاولات نتنياهو تقويض الجهود التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الصراع ورحب بها الجانب الفلسطيني وأبدى كل الاستعداد لإنجاحها. وأكد أن هذه التصرفات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، تعمل على خلق مناخ متوتر، ستكون لها عواقب لا يمكن السيطرة عليها، تتحمل الحكومة الإسرائيلية عواقبها.