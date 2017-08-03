﻿إجراءات عقابية إسرائيلية ردا على وقف التنسيق والسلطة تطالب بعودة الأمور إلى ما قبل عام 2002

رام الله – «القدس العربي»: وسع جيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية، خلال الأسبوعين الأخيرين الطاقم الذي يعمل معه، الأمر الذي يشير حسب جهات في واشنطن، إلى مدى التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب باستئناف العملية السلمية.

فقد ضم إلى طاقمه مستشارة رفيعة للشؤون الخارجية وتحدث مع وزارة الخارجية الأمريكية عن إمكانية انتقال مسؤولين ودبلوماسيين خبراء في موضوع الشرق الأوسط، للعمل معه مباشرة في البيت الأبيض.

وكانت أرفع الشخصيات التي انضمت إلى طاقم غرينبلات هي فيكتوريا كواتس التي كانت مسؤولة خلال نصف السنة الأخيرة، عن «الاتصالات الاستراتيجية» في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.

وكانت كواتس وهي مؤرخة قد عملت في السنوات الأخيرة كمستشارة للسياسة الخارجية مع السيناتور تيد كروز وحاكم تكساس ريك بيري وزير الطاقة حاليا ووزير الدفاع الأسبق دونالد رامسفيلد.

ومنذ تعيينها لمنصبها الجديد، عملت خلال الأسبوعين الأخيرين، ضمن الجهود الأمريكية لوضع حد للتوتر ولموجة العنف التي اندلعت في موضوع الحرم القدسي.

وستعمل كواتس إلى جانب كريس باومن خبير الشؤون الإسرائيلية – الفلسطينية، والكولونيل المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي الذي تم تجنيده للبيت الأبيض من قبل مستشار الأمن القومي الجنرال هربرت مكماستر، في مايو/ ايار الماضي. ويتوقع أن ينضم إليهم لاحقا عدد من الموظفين في وزارة الخارجية.

وكان وزير الخارجية ريك تيلرسون قد أعرب عن رفضه لذلك في البداية، لأن ميزانية الإدارة لعام 2018 تشمل تقليصات حادة في وزارة الخارجية ولا يستطيع نقل موظفين آخرين للعمل في البيت الأبيض. لكنه حسب مصدر في الإدارة، تم حل الإشكال في هذا الموضوع، لأن أحداث الحرم خلال الأسبوعين الأخيرين، أكدت أهمية التدخل الأمريكي لمنع اشتعال آخر في المنطقة. ويأتي هذا التطور رغم التسريب الصوتي الذي خرج لكوشنير صهر الرئيس الأمريكي الذي قال فيه أنه قد لا يكون هناك حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإن الإدارة الأمريكية قد لا تفعل شيئًا.

في غضون ذلك قال مسؤولون فلسطينيون في رام الله إن إسرائيل تقوم بتدابير عقابية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية قرارها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. وقال مراقبون يعملون في السلطة إن جنود الاحتلال اقتحموا، مكاتبهم في البلدة القديمة في الخليل. وحسب إفادة شاهد عيان فإن الحديث عن مكتب تم فتحه قبل فترة قصيرة ويعمل فيه 30 مراقبا، بعضهم من رجال الأمن بلباس مدني. وقد عمل هؤلاء المراقبون في قضايا مدنية تتعلق بالجمهور الفلسطيني وكذلك في قضايا مثل مكافحة العنف والجريمة.

وحسب الإفادات فقد قام الجنود الإسرائيليون باحتجاز المراقبين لساعات وصادروا وثائق وأغلقوا المكاتب. وتلقت السلطة الفلسطينية في رام الله تقريرا حول الحادث، ويسود التقدير أن المقصود رسالة من قبل إسرائيل مفادها أنها ستلجأ إلى خطوات متشابهة في غياب التنسيق الأمني.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أغلق في نهاية الأسبوع الماضي حاجز بيت ايل المعروف بأنه حاجز «DCO» الذي يخدم كبار المسؤولين في السلطة في خروجهم ودخولهم من و إلى رام الله. وقال مسؤول في السلطة إنه لم يكن هناك أي سبب موضوعي لإغلاق الحاجز. «سمعنا بشكل واضح أن المقصود خطوة عقابية، وكما يبدو فإننا سنواجه خطوات كهذه خلال الفترة القريبة بادعاء غياب التنسيق الأمني».

وحسب صحيفة «هآرتس» فإن قادة السلطة وعلى رأسهم الرئيس عباس يحرصون حاليا على البقاء في مناطق السلطة والتقليل من المغادرة كي لا يطلبوا تنسيق خروجهم ودخولهم عبر الحواجز. ولهذا السبب فإنهم يسافرون على الشوارع الداخلية لكي لا يضطرون إلى اجتياز الفحص الإسرائيلي. وهناك في رام الله من يفسر هذا السلوك على أنه لا يتعلق فقط بمسألة التنسيق مع إسرائيل وإنما يهدف أيضا إلى تمرير رسالة للجمهور الفلسطيني، خاصة بعد المواجهات الأخيرة في القدس.

وقال مسؤول فلسطيني إن «الجمهور الفلسطيني سمع القيادة تتحدث عن قطع العلاقات ووقف التنسيق الأمني ولذلك فإن كل خطوة تنطوي على نوع من التنسيق الأمني سيتم التعامل معها كتراجع عن هذا الموقف». وقالوا في السلطة إن استئناف التنسيق الأمني لن يتجدد من دون إجراء تقييم جديد للأوضاع إمام إسرائيل. وحسب مسؤول رفيع في السلطة فإن «القيادة الفلسطينية تريد في الأساس، العودة إلى الوضع الذي ساد قبل السور الواقي» في عام 2002.

وأضاف أن الجانب الفلسطيني يطالب بإعادة الشرطة الفلسطينية إلى معبر الكرامة الحدودي مع الأردن وتقليص الاقتحامات والاعتقالات في المناطق «أ» حسب اتفاق أوسلو وتوسيع الصلاحيات للفلسطينيين في مناطق «ج» والتسهيل على المعابر. وأضاف: «في غياب أفق سياسي في الجانب الفلسطيني، لا يمكن مواصلة السلوك وكأنه لم يحدث أي شيء. إذا كانت إسرائيل معنية بالهدوء وبالتنسيق، فإن هذا يحتم سلسلة من الخطوات».