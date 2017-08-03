﻿خطط البيت الأبيض والحزب الجمهوري للقضاء على الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة ستؤدى إلى مزيد من الانقسامات

واشنطن ـ «القدس العربي»: من المتوقع أن يؤدى حماس البيت الأبيض وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للقضاء على الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة إلى مزيد من الانقسامات الحزبية والشعبية في البلاد، بما في ذلك اقسمات عميقة داخل الحزب الجمهوري.

ودفع السناتور توك كوتن عن ولاية اركنساس والسناتور ديفيد بيردو عن ولاية جورجيا في اتجاه إقرار المزيد من التشريعات التى من شأنها الحد من الهجرة القانونية لأمريكا والحد من عدد الهاجرين القانونيين المقبولين في البلد إلى النصف تقريبا في حين قال العديد من مؤيدي التشريعات المقترحة انها ستساعد على تكريس تحول في سياسة الحزب الجمهوري تجاه الهجرة بما يتلاءم مع خطابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت مزاعم مفادها ان المهاجرين اخذوا الوظائف من الأمريكيين، وفي اتجاه مناقض، يعارض العديد من الجمهوريين اعادة تشكيل سياسة الهجرة في الحزب بصورة قريبة من طروحات ترامب. وقال ترامب وهو يقف إلى جانب كوتن وبوردو في البيت الابيض بأنه قام وهو مرشح بحملة تهدف إلى اقامة نظام هجرة قائم على الجدارة من اجل حماية العمال الأمريكيين ودافعي الضرائب.

وستواجه الإجراءات التشريعة المقترحة طريقا صعبا في الكونغرس اذ انها ستحتاج إلى 60 صوتا في مجلس الشيوخ، الأمر الذى يتطلب دعما من ثمانية ديمقراطيين على الاقل ناهيك عن تصويت بالقبول عن كل عضو جمهوري في المجلس، وهو سيناريو مستبعد في الوقت الحاضر.

وقال ستيفن ميلر، وهو مساعد في البيت الأبيض، ان التشريع يمثل « وعدا كبيرا» للأمريكيين مشيرا إلى ان ترامب تحدث عن هذه التشريعات طوال حملته الانتخابية وفترته الانتقالية، ومنذ توليه المنصب.

وقال محللون ان نهج ترامب وبعض قادة الحزب الجمهوري لإصلاح نظام الهجرة سيضر بالفرص الانتخابية الطويلة الأمد للحزب، نظرا لتزايد اعداد السكان اللاتينيين والآسيويين في البلاد حيث فازت المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون بنسبة 65 في المئة من الأصوات اللاتينية والاسيوية في عام 2016 وفقا لصناديق الاقتراع.

وقال السناتور رون جونسون رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ أنه قد يدعم مشروع القانون ولكنه حذر من الحد من دائرة القوى العاملة في ولايته ويسكانسون مشيرا إلى ان المزارعين هناك يحتاجون إلى عمال مهاجرين وهو لا يريد ان يرى نقصا في قطاع الاقتصاد.

وسارع السناتورلندسي غراهام، وهو من «عصابة الثمانية» التى ساعدت في صياغة مشروع قانون الهجرة لعام 2013 إلى مهاجمة اقتراحات كوتن ـ بيردو بعد ساعات من طرحها في البيت الأبيض، وقال ليندسي ان التشريع سيدمر الاقتصاد الأمريكي الذى يعتمد على القوة العاملة المهاجرة مشيرا إلى انه يشعر بقلق من ان التشريع قد يحفز على المزيد من الهجرة غير الشرعية.

وتتضمن المقترحات الجديدة التى يدعمها ترامب بقوة إلغاء برنامج منح تراخيص الإقامة عبر القرعة (اللوتو) الذى تشرف عليه وزارة الخارجية الأمريكية، ويمنح الاقامة ل 50 الف شخص سنويا.