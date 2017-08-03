﻿لبنان: الجيش دخل مواقع «النصرة» وفكّك عبوات… وإبراهيم يعلن عن رحيل مسلحي «هيئة تحرير الشام» قريباً

بيروت – « القدس العربي»: على وقع قصف الجيش اللبناني مواقع تنظيم «الدولة» في جرود رأس بعلبك، وبعد وصول الحافلات التي أقلّت مسلحي «هيئة تحرير الشام» وعائلاتهم إلى منطقة أدلب تمت عملية التبادل مع أسرى حزب الله الخمسة عند معبر السعن في ريف حماة على 5 دفعات.

فقد تم الافراج عن أسير من الحزب مقابل كل دفعة من الحافلات، بدأ وصول اسرى الحزب اعتباراً من الساعة الخامسة عصراً إلى معبر السعن وأولهم أحمد مزهر تلاه الآخرون وهم محمد جواد علي ياسين ، موسى محمد كوراني ، محمد مهدي هاني شعيب وحسن نزيه طه.

وبعدها توجّه موكب الاسرى الخمسة من معبر السعن وصولاً إلى معبر جوسيه-القصير في ريف حمص وصولاً إلى بلدة القاع في البقاع الشمالي حيث رفع حزب الله أقواس النصر وراياته لاستقبال الاسرى.

وتوجّه إلى البلدة نواب من حزب الله ورئيس جهاز الامن والارتباط وفيق صفا والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي كان جال على بلدتي رأس بعلبك والقاع ثم تفقد مركز امن عام القاع الحدودي، الذي تم اقفاله اثر الحوادث في المنطقة من الجانب السوري.

وقال اللواء ابراهيم من امام كنيسة مار الياس في القاع التي فجّر امامها انتحاريون أنفسهم «جئت لاقول لأهل القاع ورأس بعلبك والمنطقة ان الدولة عازمة على تحرير جرودهم من المسلحين كما فعلت في جرود عرسال»، مؤكداً «ان سرايا اهل الشام سيرحلون قريباً جداً»، ولفت إلى «أن التفاوض مع داعش لم يبدأ ونحن مستعدون للمعركة معه كما للحل».

وأوضح رئيس بلدية القاع بشير مطر «ان «حزب الله» طلب إعداد احتفال لاستقبال الاسرى المحررين في البلدة ولم نمانع ذلك»، وقال «ارضنا لبنانية وأسرى حزب الله لبنانيون واهلاً وسهلاً بهم، ونتمنى ان يكون تحريرهم بادرة خير لتحرير العسكريين المخطوفين لدى «داعش» وعودة المعتقلين والمخفيين في السجون السورية لنحتفل جميعاً بالعرس الوطني».

وكان الاعلام الحربي التابع لحزب الله اعلن «ان عناصر الحزب تقدموا وسيطروا على مواقع «جبهة النصرة» في حصن الخربة المشرف على الملاهي وسهل عجرم، عقبة نوح2 المشرف على وادي حميد، ضهر وادي معروف المشرف على وادي حميد، وادي المراح آخر مواقع النصرة. وكانت مجموعات اخرى دخلت إلى كل مقار «النصرة» بعد تفكيك بعض العبوات، تزامناً مع دخول الجيش اللبناني لمرتفعات شميس تلة بدر محكماً السيطرة عليها».

وفي حين، بدأت عملية تفكيك مخميات النازحين في وادي حميد بعد ان أخلاها ساكنوها تمهيداً لانتشار الجيش فيها، افادت معلومات «ان عمّال بلدية عرسال عثروا على خمس عبوات ناسفة واحدة منها معدّة للتفجير إلى جانب الطريق داخل البلدة، وان الجيش عمل على تفجير اثنتين وتفكيك ثلاث على الفور»، موضحة «ان منطقة الكسارات كانت مركزاً لعمليات «النصرة» وتتضمّن مصنعاً للعبوات وتم العثور فيها على اوراق تتحدّث عن هيكلية المجلس العسكري للنصرة.