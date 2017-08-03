﻿مخاوف من قيام عناصر «الدولة» بتنظيم أنفسهم داخل السجون العراقية

بغداد ـ «القدس العربي»: حذرت مصادر عراقية من خطورة وجود آلاف الأسرى من تنظيم «الدولة الإسلامية» في السجون العراقية، ممن يحتمل أن يعيدوا تنظيم أنفسهم، ويكرروا عمليات الهروب كما حصل سابقاً من سجون أبو غريب، والتاجي، والعدالة، وغيرها. وذكر رائد الشرطة، أحمد العجيلي لـ«القدس العربي»، أن «القوات العراقية تمكنت خلال معاركها الأخيرة، وخاصة في الموصل، من أسر المئات من عناصر تنظيم «الدولة»، إضافة إلى قيام أعداد كبيرة منهم بتسليم أنفسهم إلى القوات الأمنية بعد محاصرتهم».

وبين أن «أعدادهم المتجمعة في السجون الحكومية بلغت الآلاف أغلبهم من العراقيين، إضافة إلى جنسيات عربية وأجنبية».

وأشار إلى أن «التعامل مع هذه الأعداد من أسرى «تنظيم الدولة، معقد وفيه مخاطر، ويجب أن يكون هناك إشراف وتعاون مشترك عراقي ودولي، لكيفية التعامل معهم، حيث أن تجارب احتجاز عناصر التنظيم في السجون العراقية مثل أبو غريب وسجن بوكا في البصرة، أفرزت حالات كثيرة لقيام التنظيم بإعادة تنظيم صفوفه، وحصول حالات فرار جماعي، كما حصل في التاجي وأبو غريب سابقاً».

كما وقعت، وفق المصدر «حالات هروب لبعض قيادات التنظيم من السجون بعد دفع رشاوى لضباط في السجون»، مذكراً أن «زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وقادة آخرين كانوا من نزلاء سجن بوكا في البصرة».

وشدد الضابط على «ضرورة عزل عناصر التنظيم عن بقية المعتقلين في السجون ممن ارتكبوا جرائم عادية ليست إرهابية، وذلك للخوف من إمكانية تأثير عناصر الدولة عليهم وكسبهم عن طريق الإقناع أو الإغراءات المالية وغيرها من الأساليب التي يجيدها التنظيم بفضل تراكم الخبرة لدى عناصره بهذا المجال».

وسبق للنائب فيصل الزبيدي، أن حذر مؤخراً من امكانية إعادة « الدولة» تنظيم نفسه داخل السجون العراقية في انتظار أية فرصة للعودة مجدداً لمقاتلة الجيش العراقي، ومهاجمة بغداد.

وكشف الزبيدي، وهو نائب عن كتلة التحالف الوطني الشيعية، في بيان أن «هناك أكثر من 6120 سجينا من تنظيم الدولة في سجن التاجي، إضافة إلى وجود آخرين في سجن العدالة وأبو غريب». ولفت إلى أن عناصر «الدولة المسجونين هم أجانب وعرب وعراقيون»، محذرا من «وجود عمليات لتهريبهم وتنظيمهم من جديد لمهاجمة بغداد»، حسب البيان.

وكانت السجون العراقية، شهدت عدة عمليات هروب جماعي نظمها تنظيما «القاعدة»و»الدولة»، أشهرها عملية مهاجمة سجني أبو غريب والتاجي شمال بغداد، عام 2013 وإطلاق سراح المئات من العناصر المتطرفة.

وحسب ما أعلن رئيس لجنة الامن النيابية حاكم الزاملي، آنذاك، فإن «عملية تهريب السجناء ظاهرة خطيرة تتحمل مسؤوليتها القوات الأمنية المكلفة بحماية السجون».

كما سبق أن تعرض سجن «العدالة» في الكاظمية إلى هجوم مسلح، نفذه عدد من الانتحاريين بعد اشتباك مع قوة من اللواء الثامن والشرطة الاتحادية.

ويعتقد مراقبون أن قضية التعامل مع الآلاف من الأسرى من تنظيم «الدولة» يتطلب إدارة مشتركة عراقية ودولية دقيقة، بهدف الاستفادة من معلومات الأسرى في مكافحة الإرهاب الدولي، إضافة إلى ضمان عدم تكرار عمليات الهروب والتهريب لعناصر التنظيم الذي يجيد استغلال حالات الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية.