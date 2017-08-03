﻿والد الزفزافي: لم نقرر بعد في مسألة عدم الاحتفال بعيد الأضحى

الرباط – القدس العربي: قال والد ناصر الزفزافي قائد حراك الريف في المغرب المعتقل منذ نهاية ايار/ مايو الماضي إن العائلة لم تقرر بعد في مسألة عدم إحياء شعيرة عيد الأضحى، كخطوة احتجاجية على العفو الملكي الجزئي على بعض معتقلي الحراك في عيد العرش.

وقالت مجموعة من عائلات معتقلي حراك الريف، اعتزام الأسر عدم الاحتفال بعيد الأضحى في حالة ما لم تتم الاستجابة لمطالب المعتقلين، وعلى رأسها الإفراج عنهم من سجني الحسيمة وعكاشة.

وعبّر عدد من أفراد العائلات، عن عزمهم اتخاذ خطوات أكثر تصعيدا، على رأسها التخلي عن شعيرة عيد الأضحى في حال ما لم يتم الإفراج عنهم قريبا.

وأضاف والد ناصر الزفزافي: «حتا يتزاد ونسميوه سعيد» (حتى يولد نسميه سعيد)، موضحا وقال: «لم يحن الوقت بعد لاتخاذ مثل هذه القرار، لكن للأسر وعائلات المعتقلين الحق في إحياء هده الشعيرة كما لهم الحق في عدم إحيائها».

ودعت «المبادرة المدنية من أجل الريف» إلى الإسراع بإطلاق سراح معتقلي الحراك منتظرة مناسبتين وطنيتين خلال الشهر الجاري لصدور عفو ملكي عنهم، وقالت: «إن الإقرار بالاختلالات التي طالت المشاريع التنموية بالحسيمة وبكل المنطقة، وإحداث لجنة للتحقيق في أسباب تعثرها وتحديد المسؤوليات ذات الصلة، والمنحى الذي أكد عليه الخطاب الملكي، كل ذلك يعتبر بالنسبة لنا دليل براءة المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي، الذين حصروا مبررات تظاهرهم في مطالب اجتماعية صرفة، وهو ما تم الاستجابة له بفتح التحقيق ومباشرة التحريات في علاقة بتلك المشاريع، لذلك سيكون استكمال الإفراج على المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي معززا لمسار بناء الثقة ومباشرة التحديات القائمة، بما يحفز هؤلاء الشباب على المساهمة في حوار جدي متعدد ومندمج مع كل المعنيين بتنمية المنطقة، وبالانخراط في العمل والتأسيس للفعل السياسي الهادف الذي يجعل تدبير الشأن المحلي بأيديهم، وبما يجعل كفاءاتهم وشعاراتهم على المحك؛

وطالبت المبادرة في بلاغ أرسل لـ«القدس العربي» التسريع بالكشف عن نتائج لجنة التحقيق وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أسس متينة وبشكل عادل ومنصف ومتناسب، وبموازاة ذلك سيكون مطلوبا إعداد وتعميم استراتيجية للتواصل الجماهيري بشأن كل مراحل تفعيل برامج التنمية؛

وحثت الفاعلين على إعمال التفكير الاستراتيجي بشأن تحديات هذه المرحلة ومباشرة الإعداد لعقد المناظرة الوطنية التي تعزز النقاش العمومي بين الدولة والفاعلين والمجتمع بمختلف تعبيراته حول برنامج الأولويات الوطنية، وتنظيم هذه المناظرة بمناسبة استكمال الإفراج عمن تبقى من معتقلين على خلفية التظاهر السلمي.

وهنأت المبادرة «جميع المعتقلين المفرج عنهم، ومن خلالهم نهنئ عائلاتهم بحرية أبنائهم وبناتهم، ونتساءل في الوقت ذاته عن السبب في عدم شمل قرار الإفراج لباقي المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي انسجاما مع الأمر الملكي الوارد في حيثيات بلاغ وزارة العدل وهو الأمر الذي أكد على «العفو عن المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالا جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة؛ وذلك اعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية»، وعليه فإننا نسجل بأن المعايير التي أشار إليها بلاغ وزارة العدل لا تعكسها لوائح المفرج عنهم بالنسبة لمعتقلي الريف، لأن التهم التي طالت المفرج عنهم في الحسيمة وإيمزورن والناضور، هي التهم نفسها الموجهة لأغلبية من تبقى بسجن الحسيمة، ولأن التهم الموجهة لسليمة الزياني (سيليا)، هي التهم نفسها الموجهة لباقي قياديي الحراك المعتقلين في سجن عكاشة بالدار البيضاء، لذلك فسنظل نناشد ونتطلع إلى استكمال وتعزيز إجراءات الإفراج، في أقرب فرصة، في حق المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي من قياديي الحركة وباقي المعتقلين المشاركين، وذلك عبر تفاعل سلطة القضاء إيجابيا مع طلبات السراح التي تقدمت بها هيئة دفاع المعتقلين، والتطلع أيضا إلى استفادة من تبقى منهم من قرار الإفراج خلال المناسبتين الوطنيتين المقبلتين خلال شهر اب/ اغسطس الجاري».