﻿الداخلية المصرية ترفض مسيرة الصيادلة والنقابة تلجأ للاعتصام الرمزي احتجاجا على «البيع بسعرين»

القاهرة ـ «القدس العربي»ـ تامر هنداوي: قالت نقابة الصيادلة المصرية، إنها تلقت خطاباً من وزارة الداخلية برفض المسيرة التي كانت تنوي تنظيمها من النقابة إلى مقر وزارة الصحة لبدء اعتصام داخل مقر الوزارة أمس الخميس.

وذكرت وزارة الداخلية في رفضها للاعتصام، أن وزارة الصحة تقع داخل الحرم الأمني لمجلس النواب حيث سبق وأن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة مطلع العام الجاري، بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، وحددت حديقة الفسطاط منطقة للتظاهر.

وكانت نقابة الصيادلة، أعلنت قبل أيام عزمها تنظيم مسيرة أمس، واعتصام أمام وزراة الصحة، احتجاجاً على استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 المتضمن بيع الأدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية، والمطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.

و «البيع بسعرين» قرار أصدرته وزارة الصحة، بعد رفع شركات الأدوية الأسعار بشكل مفاجئ لتعويض فروق أسعار الدولار بعد التعويم، ما أوقع الصيدليات في مشاكل مع المواطنين والمرضى، خصوصا بعد اضطرار البعض لبيع الأدوية القديمة بالسعر القديم، والجديدة بالسعر الجديد الأعلى. ودفعت هذه الواقعة مجلس نقابة الصيادلة للدعوة لاجتماع طارئ للجمعية العمومية لمناقشة الوضع وسبل الرد عليه.

وقال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، في تصريحات صحافية، إن الصيادلة لجأوا لتنظيم اعتصام رمزي داخل مقر نقابتهم لأعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، بعد رفض وزارة الداخلية المسيرة.

وقال جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن اعتصام الصيادلة بدأ ظهر أمس الخميس في مقر النقابة، كتصعيد رمزي لرفض قرارات وزير الصحة الأخيرة والتي من شأنها القضاء على المهنة.

وأضاف: «هناك ثلاث رسائل من هذا الاعتصام الرمزي، أولاها العودة لقرار 200 بمنح نقابة الصيادلة الرقابة على الصيدليات، خاصة أن هناك تزايدًا بعدد التراخيص في الفترة الأخيرة، والثاني تطبيق القرار 115 بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية حيث ثبت أن شركات الأدوية لم تأخذ الأمر بشكل جدي وطبّقه فئة قليلة جدًّا، والثالث الاعتراض على قرار رقم «387» الخاص بإنشاء معهد أربع سنوات يمنح لقب «إخصائي أدوية»، وبهذا فإنه يساعد في إقصاء خريجي صيدلة وتبديد سنوات دراستهم ومساواتهم بمن هم دونهم».

وكانت نقابة الصيادلة، لجأت للتصعيد ضد وزارة الصحة، بعد فشل كل طرق المفاوضات وعدم انصياع وزير الصحة لمطلب النقابة في الاجتماع معه والوقوف على بعض القرارات الوزارية التي لم يتم تنفيذها.

واتهم الصيادلة وزير الصحة المصري، أحمد عماد، بأن قراراته أسهمت في تصعيد موقف صيادلة مصر ومنها وجود تسعيرتين للدواء تبعا للقرار رقم «23» لسنة 2017، وعدم سيطرة الوزارة والإدارة المركزية على شركات الأدوية لتنفيذ قرار رقم «115» بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، و أن الأمر ازداد سوءا بعد موافقة الوزير على إنشاء معاهد فنية تقوم بتوزيع وصناعة الأدوية، مما يعد تهديدا لمهنة الصيدلة في مصر.

يذكر أن الاجتماع الأخير لمجلس نقابة الصيادلة عقد يوم الأربعاء قبل الماضي، واستمر 5 ساعات، ونتج عنه مخاطبة رئاسة الوزراء والرئاسة بشأن مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية على المجتمع وضرورة سحبها من الصيدليات تنفيذا للقرار الوزاري رقم «115».

وأرسل الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، خطابين لكل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مطالبا بتصحيح القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017، الخاص بتحريك أسعار بعض أصناف الأدوية والمتضمن في بنوده بيع الأدوية بسعرين.

يأتي ذلك، في وقت أجلت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة لجلسة 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

واختصمت الدعوى المقامة من يونس عمار المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور محمد محمد منصور الشيخ، وحملت رقم 45383 لسنة 70 ق، نقيب الصيادلة، وآخرين.

ذكرت الدعوى، أن النقيب يصدر قرارات عشوائية، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.