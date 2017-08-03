﻿الذكرى الثالثة لهجوم «الدولة»على مناطق الإيزيديين: آلاف المختفين ودعوة لإنشاء «منطقة آمنة»

أربيل ـ «القدس العربي»: في الذكرى الثالثة لهجوم تنظيم « الدولة الإسلامية»، على مناطق الإيزيديين في العراق، التي صادفت أمس الخميس، أعلنت الأمم المتحدة، أن «آلاف الرجال والصبية من الإيزيديين ما زالوا مختفين»، فيما اعتبر رئيس حكومة كردستان، نيجيرفان بارزاني، أن انسحاب 5 فرق عسكرية من الجيش العراقي ووقوع أسلحتهم بيد «الدولة»، جعل من المستحيل على قوات البيشمركه منع هجوم التنظيم على قضاء سنجار، ذات الأغلبية الإيزيدية.

وقالت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا إن «تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يرتكب إبادة جماعية بحق الأقلية اليزيدية في العراق بعد ثلاث سنوات لكن العالم مازال متقاعسا عن القيام بواجبه في معاقبة المجرمين».

وأضافت، «الإبادة الجماعية مستمرة ولم يتم التصدي لها إلى حد بعيد رغم التزام الدول… بمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين».

وبينت أن «آلاف الرجال والصبية من الإيزيديين ما زالوا مختفين والتنظيم الإرهابي يواصل تعريض نحو ثلاثة آلاف امرأة وفتاة في سوريا لعنف مروع يتضمن الاغتصاب والضرب الوحشي يوميا».

في السياق، اعتبر رئيس حكومة الإقليم الكردي شمالي العراق، نيجيرفان بارزاني، أن انسحاب 5 فرق عسكرية من الجيش العراقي ووقوع أسلحتهم بيد تنظيم «الدولة» جعل من المستحيل على قوات البيشمركه منع هجوم التنظيم على قضاء سنجار، ذات الأغلبية الإيزيدية.

جاء ذلك في كلمة لبارزاني، أمس الخميس في مدينة دهوك، شمال بغداد، خلال احتفالية أقيمت بمناسبة مرور ثلاث سنوات على هجوم «الدولة» على مناطق الإيزيديين.

وقال إن «انسحاب الجيش (العراقي)، بفرقه الخمس، من مدينة الموصل، ونزع الآلاف منهم للملابس العسكرية، وتسليمهم أسلحة كثيرة متطورة وذات تقنية عالية، لداعش، جعل من المستحيل أن تتمكن البيشمركه (قوات الإقليم الكردي المسلحة) من صد هجوم التنظيم على سنجار (غرب محافظة نينوى شمالي العراق)».

وأضاف «الحكومة في بغداد لم تسلم البيشمركه أسلحة، باعتباره جزءا من المنظومة العسكرية، وهي لم تكن مستعدة للتعامل مع البيشمركه أسوة بالحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة)، بذريعة أن الأولى غير مذكورة بالدستور».

واستدرك متسائلا «هل الحشد الشعبي، ومع تقديرنا واحترامنا لما قدمه من تضحيات، مذكور بالدستور؟».

ولفت إلى أنه «عندما هجم مسلحو تنظيم الدولة على مناطق سنجار، لم تكن قوات البيشمركه تمتلك الأسلحة متطورة وكافية، لحماية تلك المناطق».

وفيما أشار إلى أن «ما فعله تنظيم داعش بإخواننا الأكراد الإيزيديين، يُعتبر إبادة جماعية، بكل المقاييس، كما يعتبر تراجيديا مؤلمة للغاية»، قال إن حكومته «تعمل على تقديم كافة المساعدات اللازمة».

ودعا الأسرة الدولية لـ«تقديم المساعدة من أجل تحرير الإيزيديين من قبضة تنظيم «الدولة».

وفي الشأن ذاته، طالب النائب الإيزيدي في البرلمان العراقي، حجي كندور، المجتمع الدولي بإنشاء «منطقة آمنة» للإيزيدين، بعد تهجير نصف مليون منهم، منذ عام 2014، بجانب مقتل 3 آلاف من هذه الأقلية العراقية.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إن المجتمع الدولي مطالب أيضا، بـ»الاسهام في إعمار ما دمرته العصابات المجرمة من مدننا، بعد أن ثبت بالدليل، أننا شعب مستهدف في، منطقة تتعرض إلى زلازل دينية في كافة مراحل التاريخ».

ولفت إلى أن «الأرقام تدل على أن المكوّن الإيزيدي ما زال المنكوب الأول في العراق، وربما في العالم، قياسا لتعداد سكانه والفاجعة التي حلت به».

وأشار إلى أن «لدى الجماعات الإرهابية ما يقارب 3 آلاف و360 مخطوفا، من النساء والأطفال، فضلا عن تجنيد الأطفال للانخراط في صفوف الإرهابيين».

وصرح بأنه «ما زال هناك أكثر من 850 مفقودا، فضلا عن مجهولية عدد كبير من المقابر الجماعية، وصعوبة الوصول إلى الرفات أو الاستدلال على هويات الضحايا».

وفي مثل هذا اليوم (امس) من العام 2014، أوضح كندور، «تم تهجير وتشريد ما يقارب نصف مليون إنسان، توزعوا في المخيمات، وتعرضت فيه مزاراتهم ومعابدهم ومراقدهم ومقابرهم للتدمير».

إلى ذلك، كشفت إحصائية أصدرتها المديرية العامة لشؤون الإيزيدية في وزارة أوقاف حكومة إقليم كردستان، عن مقتل أكثر من 1200 إيزيدي بنيران تنظيم «الدولة»منذ العام 2014، وفيما بينت أن عدد النازحين منذ بدء هجوم التنظيم على مناطق الإيزيديين بلغ نحو 360 ألفا من أبناء الديانة، أشارت إلى أن عدد المختطفين تجاوز 6400 مختطف.

وبينت الإحصائية، إن «عدد الإيزيديين في العراق كان نحو 550 ألف نسمة»، لافتة إلى أن «عدد النازحين من جراء غزوة الدولة بلغ نحو 360 ألف نازح، والذين هاجروا إلى خارج البلد نحو 90 ألفا».

وبينت أن «عدد القتلى بلغ 1293 وعدد الأيتام الكلي الذي أفرزته الغزوة بلغ 2745 يتيما بواقع 1759 يتيما من الأب و407 أيتام من الأم و359 يتيما من الوالدين»، موضحة أن «عدد الأطفال الذين ما زال أبواهم بيد الدولة يبلغ 220 طفلا».

وحول المخطوفين من الإيزيديين، أوضحت الاحصائية أن «العدد الكلي للمختطفين بلغ 6417 مختطفا بواقع 3547 من الإناث و2870 من الذكور، بينما نجا من قبضة تنظيم الدولة 1102 من النساء و335 من الرجال و848 طفلة و807 أطفال»، موضحة أن «عدد الباقين يبلغ 3325 مختطفا بواقع 1597 من الإناث و1728 من الذكور».

وبخصوص، عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الآن، فقد ذكرت الإحصائية أنها بلغت 43 مقبرة جماعية، إضافة إلى العشرات من مواقع المقابر الفردية، مشيرة إلى أن «عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل الدولة بلغ 68 مزارا».

وبجهود ذاتية وبغياب شبه مطلق للدعم الحكومي، يستمر الايزيديون القاطنون في ناحية بعشيقة، بإعمار مزاراتهم الدينية.