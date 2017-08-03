﻿أمير قطر يستقبل الرئيس التركي السابق عبد الله غل… وتمرينات مشتركة بين البحرية القطرية والتركية

الدوحة ـ الأناضول: استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أمس الخميس، الرئيس التركي السابق عبد الله غل. وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إنه «جرى خلال المقابلة في قصر البحر بالعاصمة الدوحة تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل». ووصل غُل الدوحة، مساء الأربعاء في «زيارة تضامنية».

وقالت مصادر مرافقة للرئيس التركي السابق في تصريحات سابقة إن «غُل يقوم بزيارة أخوية للدوحة سيلتقي خلالها أيضًا أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني والد الأمير الحالي».

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن زيارة غل «تضامنية مع الدوحة ولإبداء وجهة نظره حول الأوضاع في منطقة الخليج».

وأشارت إلى أن الرئيس التركي السابق «سيجتمع أيضًا مع بعض الأصدقاء في قطر خلال زيارته التي تستمر يومين».

الى ذلك قام اللواء الركن بحري محمد بن ناصر المهندي قائد القوات البحرية الاميرية القطرية بزيارة للفرقاطة التركية «تي سي جي جوكوفا» التي تشارك في مناورات بحرية بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية أن الزيارة اشتملت على جولة داخل الفرقاطة مع قائدها العقيد حسان ازيارت قائد الفرقاطه التركيه للاطلاع على إمكانياتها وما تتمتع به من تكنولوجيا متطورة وتسليح عال.

وأوضحت المديرية أنه تم التنسيق فيما بين قائد القوات البحرية الأميرية وقائد الفرقاطة التركية للاستعداد للقيام بالتمرينات المشتركة بين البحرية القطرية والبحرية التركية يومي 6-7 من آب/أغسطس الحالي كما جرى استعراض مجالات التعاون بين البلدين في المجال العسكري وسبل تطويرها.

يأتي هذا التمرين بناء على الاتفاقيات السابقة وفي إطار التعاون والتنسيق الثنائي والعسكري بين البلدين الشقيقين.